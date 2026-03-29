Las carreras que la UNSJ pretende lanzar para 2027, relacionadas al cuidado del agua y el agro

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanza en el diseño de nuevas propuestas académicas orientadas al manejo del agua y la agroindustria, dos áreas consideradas clave para el desarrollo productivo provincial. Según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, se trata de al menos dos tecnicaturas que se encuentran en una etapa avanzada y que podrían incorporarse a la oferta en los próximos años, con proyección hacia 2027.

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De acuerdo a lo informado, una de las tecnicaturas estará enfocada en el cuidado y gestión del recurso hídrico, mientras que la otra abordará contenidos vinculados a la agroindustria, especialmente en lo referido a la industria alimenticia. Ambas se desarrollan en el ámbito de la Facultad de Ingeniería y responden a demandas concretas del entramado productivo local.

Si bien las propuestas están próximas a su lanzamiento, desde la universidad indicaron que aún restan instancias formales para su aprobación, como el tratamiento en consejos directivos y otros procedimientos administrativos internos. En función de esos tiempos, no se descarta que alguna de estas iniciativas pueda implementarse antes de lo previsto.

También se analiza que, en una primera etapa, algunas cohortes tengan un carácter acotado, destinadas a trabajadores de la administración pública. En ese esquema, se prevé una articulación con organismos técnicos como la Dirección de Hidráulica, con el objetivo de fortalecer la capacitación específica. Posteriormente, estas carreras podrían abrirse al público en general.

Otras carreras en análisis

En paralelo, la UNSJ evalúa ampliar su oferta con carreras de corta duración bajo modalidad virtual. Entre ellas, aparece la posibilidad de reeditar la tecnicatura en Higiene y Seguridad orientada a la construcción, que ya fue dictada en departamentos como Iglesia y Caucete con una importante cantidad de inscriptos.

Esa cohorte finalizó el año pasado y actualmente se encuentra en análisis su relanzamiento, sujeto a la disponibilidad de financiamiento. Según indicaron, existe la posibilidad de que vuelva a dictarse en el segundo cuatrimestre, aunque aclararon que no hay confirmación definitiva.

La experiencia previa mostró una alta demanda, lo que posiciona a esta propuesta como una de las más requeridas dentro de la oferta descentralizada de la universidad.

Expansión universitaria y demanda en el interior

Estas iniciativas se inscriben en un proceso de crecimiento sostenido de la oferta académica en distintos puntos de la provincia. En particular, la Delegación Valles Sanjuaninos concentra actualmente una decena de carreras entre tecnicaturas y licenciaturas, muchas de ellas vinculadas a sectores estratégicos.

Según explicó la secretaria académica, Rosa Ferrer, la demanda de carreras en estos territorios registró un fuerte incremento entre 2024 y 2025, en el marco de una expansión que permitió llevar nuevas propuestas a departamentos como Jáchal, Valle Fértil, Calingasta, Iglesia, Ullum y Sarmiento.

Entre las carreras con mayor nivel de inscripción se encuentran las tecnicaturas en Operaciones Mineras y Procesamiento de Minerales, junto con otras vinculadas a servicios como Enfermería, Turismo e Industria Alimentaria. Este crecimiento también se refleja en el aumento de aspirantes, que en algunos casos supera los cupos disponibles.