Cuándo reabre el comedor gratuito del CUIM de la UNSJ y cómo anotarse

El próximo 30 de marzo se reanudará el servicio de almuerzo gratuito para estudiantes de la UNSJ en el CUIM.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través de la Secretaría de Bienestar Universitario, informó que el próximo 30 de marzo se reanudará el servicio de almuerzo gratuito para estudiantes en el Comedor Universitario “Juan Gutiérrez”, ubicado en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM).

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"Este espacio, fundamental para la comunidad estudiantil, vuelve a abrir sus puertas con el objetivo de garantizar el acceso a una alimentación adecuada, promoviendo la permanencia y el bienestar de los estudiantes de la institución", destacaron.

Las inscripciones para acceder al servicio estan disponibles y deben realizarse de manera online mediante el turnero digital oficial: https://comedor.unsj.edu.ar/login.

A través de esta plataforma, los interesados pueden gestionar su turno y completar el proceso de inscripción de forma ágil y ordenada.