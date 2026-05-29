Cuánto cuesta comprar un departamento frente al mar en la esquina más buscada de La Serena

El Edificio Playa Serena se levanta frente al mar en la tradicional esquina de Avenida del Mar y Cuatro Esquinas, una de las zonas más buscadas de La Serena por turistas e inversores.

La Serena se ha vuelto en los últimos años en uno de los destinos favoritos de los sanjuaninos y no solo para vacacionar. Cada vez más analizan invertir en departamentos frente al mar aprovechando la estabilidad del mercado inmobiliario chileno y la posibilidad de financiar parte de la operación.

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Uno de los proyectos que hoy aparece entre los más llamativos es el Edificio Playa Serena, recientemente construido en la emblemática esquina de Avenida del Mar y Cuatro Esquinas, una de las zonas más transitadas y turísticas de la ciudad costera chilena.

El complejo, desarrollado por la inmobiliaria Norte Verde, combina departamentos modernos, rooftop con vista panorámica, piscina frente al mar y una ubicación estratégica rodeada de gastronomía, comercio y conectividad. En la planta baja funciona además un gran polo gastronómico encabezado por el restaurante “El Desembarco de Napoleón”, uno de los puntos de movimiento de esa zona.

Según los valores publicados por la desarrolladora, los departamentos de un dormitorio y 46 metros cuadrados parten desde las 4.500 UF, la unidad de medida utilizada en Chile para operaciones inmobiliarias.

Traducido a números actuales, eso representa unos U$S 201.000, o unos 287.000.000 pesos argentinos al tipo de cambio oficial de este viernes 29 de mayo.

Cómo funciona el sistema chileno

En Chile casi todas las propiedades se venden en UF, una unidad ajustada diariamente por inflación. Eso permite que el valor real del inmueble se mantenga estable en el tiempo. En este caso, la propuesta incluye además una facilidad muy utilizada en el mercado chileno: hasta 18 cuotas para pagar el “pie”, es decir, el anticipo inicial que exige la operación.

Habitualmente, ese pie representa entre el 10% y el 20% del valor total del departamento. Si el comprador optara por entregar un 20%, debería desembolsar unas 900 UF, equivalentes hoy a aproximadamente U$S 40.000.

La ventaja es que ese monto puede dividirse en 18 pagos mensuales sin interés durante el período de construcción o entrega. En términos actuales, las cuotas rondarían los U$S 2.230 mensuales.

Qué necesita un sanjuanino para comprar en Chile

El país trasandino mantiene un esquema bastante abierto para la inversión extranjera inmobiliaria. De hecho, muchos sanjuaninos tienen propiedades cruzando la cordillera. Para concretar la compra de un departamento en Chile, un sanjuanino debe cumplir principalmente tres requisitos administrativos.

El primero es tramitar el RUT de inversionista extranjero, una identificación tributaria chilena similar al CUIT argentino.

El segundo paso consiste en designar un representante legal con residencia en Chile, que puede ser desde un estudio jurídico hasta una persona de confianza.

Finalmente, el comprador debe justificar el origen de los fondos utilizados para la operación, algo que suelen requerir tanto los bancos como las desarrolladoras inmobiliarias.

El atractivo de La Serena

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La zona de Cuatro Esquinas y Avenida del Mar se consolidó en los últimos años como uno de los sectores premium de La Serena. Allí conviven edificios nuevos, gastronomía, turismo y salida directa a la playa.

El proyecto Playa Serena apuesta justamente a ese perfil: departamentos pensados tanto para vivienda vacacional como para renta turística. Entre sus características figuran cocinas equipadas con horno y encimera vitrocerámica, ventanas termopanel PVC, pisos tipo madera y terrazas con vista al mar.

En los espacios comunes incluye piscina panorámica, quinchos, rooftop, bicicleteros, sala multiuso y áreas de encuentro orientadas al turismo y la vida costera. Además de la cercanía con la playa, el edificio tiene conexión rápida con la Ruta 5 Norte y el centro de La Serena, dos factores clave para quienes buscan alquilar la propiedad durante gran parte del año.

Mientras el mercado inmobiliario argentino continúa golpeado por la incertidumbre económica y la falta de crédito hipotecario, Chile aparece para muchos inversores cuyanos como una alternativa más previsible para resguardar capital y generar renta en dólares