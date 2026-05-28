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Alma Solar Ullum: la apuesta de San Juan a las baterías para almacenar energía y evitar cortes de luz

A través del EPSE, San Juan esta en carrera en una licitación nacional millonaria para instalar almacenamiento al sistema eléctrico y evitar apagones. Hubo 235 proyectos de 37 empresas por 8.335 MW.

Por Elizabeth Pérez
EPSE presentó el proyecto “Alma Solar Ullum” en la licitación nacional AlmaSADI, que busca incorporar baterías de almacenamiento para reforzar el sistema eléctrico y evitar cortes de energía en horas pico.

EPSE presentó el proyecto “Alma Solar Ullum” en la licitación nacional AlmaSADI, que busca incorporar baterías de almacenamiento para reforzar el sistema eléctrico y evitar cortes de energía en horas pico.

San Juan busca posicionarse en una de las licitaciones energéticas más importantes del país: a través de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), la provincia presentó la oferta denominada “Alma Solar Ullum” en el programa nacional AlmaSADI. Se trata, una convocatoria impulsada por la Secretaría de Energía de la Nación para incorporar grandes sistemas de almacenamiento eléctrico mediante baterías de ion-litio.

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De ser elegida –las fechas claves son el próximo mes- será la primera vez que la provincia instalará almacenamiento en el sistema eléctrico, para guardar energía cuando sobre y poder evitar futuros apagones.

El objetivo del programa nacional AlmaSADI es reforzar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), mejorar la estabilidad de la red y reducir el riesgo de cortes de suministro en distintas regiones del país. La iniciativa contempla una inversión estimada de 700.000.000 dólares.

El presidente de EPSE, Lucas Estrada, dijo a Tiempo de San Juan que la oferta presentada “es muy competitiva” y explicó el funcionamiento del proyecto.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "San Juan entra a la carrera nacional de baterías eléctricas EPSE presentó la oferta “Alma Solar Ullum” en la licitación nacional AlmaSADI, el megaplan impulsado por Nación para sumar baterías de almacenamiento energético al sistema eléctrico argentino. El proyecto busca fortalecer la red eléctrica y posicionar a San Juan en el nuevo mapa de la transición energética. La nota completa en @tiempodesanjuan #epse #licitacion #bateriaselectricas"
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Cómo funcionarán las baterías

El proyecto Alma Solar Ullum prevé la utilización de sistemas BESS (Battery Energy Storage System), baterías de gran escala capaces de almacenar energía durante las horas de menor demanda y liberarla cuando el consumo aumenta.

Según explicó Estrada, estas baterías trabajarán “solidarias a la red”, absorbiendo energía en momentos de baja demanda (horas “valle”) e inyectándola durante las horas pico, que son las de mayor demanda. Y podrán almacenar energía solar e hidroeléctrica.

“Es altamente probable que cuando carguen en las “horas valle” o de baja demanda sea energía de origen solar, cuando en San Juan recontra sobra energía. Pero también podría ser hidroeléctrica, en el nodo donde hemos presentado la oferta”, explicó.

Qué busca el programa AlmaSADI

La Convocatoria Nacional e Internacional AlmaSADI fue lanzada por la Secretaría de Energía junto a CAMMESA y apunta a incorporar 700 MW de almacenamiento eléctrico en nodos críticos del NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo y Buenos Aires, excluyendo el Área Metropolitana.

El esquema busca mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico argentino, especialmente durante los picos de demanda, cuando aumentan los riesgos de apagones o caídas de tensión.

Las baterías permiten almacenar energía en las llamadas “horas valle” -momentos de baja demanda y menor costo energético- y liberarla rápidamente en las “horas pico”, cuando el consumo crece y el sistema necesita respaldo inmediato.

Actualmente, San Juan posee una de las matrices energéticas renovables más importantes del país, especialmente por su desarrollo solar fotovoltaico, lo que convierte al almacenamiento en una pieza estratégica para aprovechar mejor la generación disponible.

Una licitación con interés récord

La convocatoria nacional despertó un fuerte interés empresarial. Según datos oficiales, se presentaron 235 proyectos de 37 empresas nacionales e internacionales, totalizando 8.335 MW ofertados, una cifra que supera ampliamente los 700 MW originalmente licitados.

El Gobierno nacional realizará ahora la evaluación técnica de las ofertas a través de CAMMESA. El cronograma establece que el 16 de junio se publicarán las solicitudes admitidas, mientras que el 24 de junio se abrirán las ofertas económicas. La adjudicación de los proyectos está prevista para los primeros días de julio.

Como antecedente, el Gobierno ya había impulsado el programa ALMA-GBA para almacenamiento energético en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se adjudicaron 713 MW de almacenamiento con inversiones superiores a 540.000.000 dólares.

En paralelo, organismos internacionales como IRENA estiman que Argentina alcanzó en 2025 una potencia fotovoltaica instalada de 1.741 MW, reflejando el crecimiento sostenido de las energías renovables y la necesidad de sumar sistemas de almacenamiento para sostener la estabilidad de la red eléctrica.

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