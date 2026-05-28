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Preparativos

Todo lo que se sabe sobre la Fiesta Nacional del Sol 2026

El ministro Guido Romero confirmó que, por pedido del Gobernador, ya comenzaron a trabajar en la logística, la grilla de artistas y la definición de la fecha para la Fiesta Nacional del Sol.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Fiesta Nacional del Sol 2026 conservará su sede en Pocito y formato general.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 conservará su sede en Pocito y formato general.

"Claramente el gobernador ya me pidió que avanzara con el tema de la Fiesta del Sol, que avanzáramos con el tema de empezar a trabajar firmemente con la grilla de artistas, con la fecha, con el espectáculo final que vamos a tener, cómo trabajar la convocatoria, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a planear. Toda esa situación genera un movimiento muy grande dentro de lo que es la Secretaría de Cultura y dentro del Ministerio. Es una fiesta muy importante para San Juan, para el ministerio y para todos los sanjuaninos". Con estas palabras, el ministro de Turismo de San Juan, Guido Romero confirmó que la maquinaria organizativa para la Fiesta Nacional del Sol de 2026 ya se encuentra en marcha por instrucción directa del gobernador Marcelo Orrego.

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El funcionario, en diálogo con Canal 13 San Juan, explicó que si bien la ley establece un marco de tres meses para la realización del evento se está evaluando cuál es el rango de días más acorde para garantizar el mejor rendimiento y beneficio para los sanjuaninos, considerando que históricamente la celebración se ubicó entre finales de octubre y los primeros días de noviembre. La definición de la fecha exacta es una variable compleja que también depende de factores climáticos y de la disponibilidad de los artistas, aunque el ministro dijo que no se anunciarán nombres de la grilla musical hasta que los contratos estén debidamente firmados para evitar imprevistos de último momento.

Tras el éxito de su última edición bajo el lema "San Juan, mi tierra querida", en Turismo ya iniciaron la planificación del evento 2026.

La planificación de esta nueva edición mantiene al Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, en Pocito, como sedes centrales para el desarrollo de las actividades. Romero destacó que la organización de la máxima celebración sanjuanina no es tarea de una sola área, sino un esfuerzo interministerial que requiere la colaboración activa de las carteras de Seguridad para la logística policial, Infraestructura para las obras en el predio y Producción para la gestión del foro y los stands.

Este despliegue técnico y logístico busca sostener los atractivos tradicionales de la fiesta, como son la feria temática con sus diversos stands productivos, la elección de la Emprendedora del Sol y el esperado espectáculo final que moviliza a cientos de artistas locales en escena.

A pesar de la expectativa por la grilla musical, que suele convocar a referentes nacionales del rock, folklore, cuarteto y trap, desde el Gobierno mantienen la cautela para asegurar una propuesta de calidad que esté a la altura de lo que representa el turismo como industria para la gestión actual. El ministro subrayó que el proceso de planeamiento incluye definir minuciosamente el guion del espectáculo final y la modalidad de las convocatorias, pasos administrativos y creativos que demandan un tiempo de antelación debido a la magnitud del evento para la provincia.

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