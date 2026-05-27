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Conflicto

Fuerte cruce: maizeros exigen acelerar el fin de las retenciones y el Gobierno pide "reconocimiento"

El titular de Maizar afirmó que el sector no puede quedar supeditado a los ciclos electorales. Desde el Ejecutivo respondieron con dureza, instando a los productores a "valorar lo que se está haciendo" para no dar terreno a la oposición en 2027.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La apertura del Congreso Maizar 2026, celebrada en el Complejo Goldencenter, fue el escenario de un fuerte cruce de posturas entre los representantes de la cadena del maíz y las autoridades nacionales respecto a la política impositiva y los tiempos de la gestión económica.

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El reclamo del sector: "Acelerar el cronograma"

El presidente de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), Federico Zerboni, fue el encargado de abrir el debate con un discurso que, si bien reconoció los avances del Gobierno en la estabilización macroeconómica, la unificación del tipo de cambio y la desburocratización, mantuvo una firme demanda sobre los derechos de exportación.

Zerboni valoró el esquema actual que prevé rebajas trimestrales para el maíz hasta 2027, pero consideró que el proceso debe ser más rápido para alcanzar el objetivo de retenciones cero en el menor tiempo posible y mediante una ley. "El sector no puede seguir escuchando la frase 'hay que esperar dos años a ver qué pasa en la próxima elección'. Así no hay inversión sustentable", sentenció el dirigente.

Además, el titular de Maizar advirtió sobre la necesidad de un consenso fiscal con provincias y municipios, denunciando que muchas veces las rebajas nacionales son compensadas con aumentos en impuestos inmobiliarios o tasas municipales "que no prestan ningún servicio".

La respuesta oficial: Malestar y pedido de "cambio de actitud"

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, expresó abiertamente su malestar ante la persistencia de los reclamos pese a las medidas tomadas, como la reciente baja de retenciones en trigo y cebada.

Iraeta calificó de "desgastante" la posición de los productores: “Bajaste la retención hace 3 días, y es como si nada, como si no hubieras hecho nada”. En un tono personal, el funcionario relató que leer las críticas de los productores en redes sociales le genera frustración y pidió un “cambio de actitud” al sector agropecuario para evitar el regreso de un posible gobierno peronista en 2027.

Potencial productivo y valor agregado

A pesar de los cruces, el congreso también destacó los logros productivos del sector. Ramiro Costa, presidente de esta edición del Congreso, subrayó que el maíz ya no debe demostrar su potencial porque es una realidad, alcanzando este año las 60 millones de toneladas.

El desafío planteado por la cadena es profundizar la industrialización en origen, transformando los granos en carnes, lácteos y biocombustibles. Para ello, Zerboni insistió en la aprobación de una ley de biocombustibles moderna que permita generar mayor valor agregado y arraigo en el interior del país.

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