Violación a la salida de un boliche en Caucete: acusan a un ex novio de la víctima

La investigación por una presunta violación denunciada en Caucete tuvo un giro en las últimas horas, luego de que la joven de 20 años cambiara parte de su relato ante la Justicia. A partir de esa nueva declaración, los pesquisas comenzaron a centrar la atención en un hombre con quien habría mantenido una relación sentimental tiempo atrás.

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La denuncia fue radicada durante el fin de semana en CAVIG. En un primer momento, y según indicaron fuentes vinculadas al caso, la chica había señalado como presunto responsable a un familiar directo. El supuesto ataque habría ocurrido después de salir del boliche “Lázaro”, en Caucete, donde actualmente reside.

Ni bien fue radicada la denuncia, la Policía demoró a dos mujeres acusadas de haber sido "entregadoras". Se trata de supuestas amigas de la víctima, que tienen 20 y 28 años, pero fueron liberadas más tarde, aunque continúan siendo investigadas.

Con el avance de la causa y tras la modificación del testimonio original, ahora los investigadores intentan localizar a una expareja de la joven. De acuerdo con las fuentes consultadas, todas las sospechas apuntan actualmente hacia ese hombre, quien hasta el momento no fue detenido.

El episodio salió a la luz durante la madrugada del domingo, cuando la joven fue hallada caminando por la zona de calles Patricia Sanjuaninas y Enfermera Medina. Allí pidió ayuda a una mujer que se encontraba en el lugar y que luego alertó a la Policía. Tras el llamado, los uniformados acudieron y comenzaron con las primeras actuaciones del caso.