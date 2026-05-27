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En Pocito

Robó un iPhone 16 Pro, lo rastrearon por aplicación y terminó detenido

La adolescente contó con ayuda de amigos para rastrear el dispositivo y aportar la ubicación a la Policía. El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Misiones y Güemes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un joven de 21 años fue detenido este miércoles por personal de Comando Sur, acusado de arrebatarle el celular a una adolescente de 16 años en inmediaciones de calles Misiones y Güemes.

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El episodio ocurrió alrededor de las 13:05, cuando la menor denunció que un hombre vestido con ropa oscura le sustrajo el teléfono y escapó rápidamente del lugar.

Tras el robo, la víctima, junto a una amiga y su novio, se dirigió hasta la Comisaría 24ª y comenzó a rastrear el dispositivo mediante la aplicación “Encontrar”, lo que permitió obtener la ubicación en tiempo real del aparato.

Con esos datos, efectivos policiales iniciaron recorridas por la zona y lograron localizar al sospechoso sobre avenida España, al sur de Agustín Gómez. Al interceptarlo, los uniformados realizaron un palpado de urgencia y encontraron entre sus pertenencias un iPhone 16 Pro color beige.

Fuentes policiales indicaron que el joven no pudo justificar la procedencia del teléfono, por lo que fue aprehendido en el lugar. El detenido fue identificado como Molina, domiciliado en el barrio Santa Rosa, en Pocito.

En el caso tomó intervención la UFI Flagrancia y el ayudante fiscal David Peña dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

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