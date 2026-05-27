Tras el caso de una mujer que atropelló a su nieta, el triste antecedente sanjuanino que terminó en tragedia

Tras el siniestro ocurrido este miércoles en Rivadavia, en el que una mujer atropelló a su nieta mientras maniobraba su auto, un antecedente similar ocurrió en 2018 en Concepción. En aquella oportunidad, un hombre identificado por sus iniciales A.D.M. atropelló accidentalmente a su nieta de apenas un año mientras realizaba una maniobra con su camioneta.

Rivadavia Una mujer maniobraba el auto y atropelló por error a su nieta de dos años

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Tras el dramático episodio, el abuelo fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde sufrió una fuerte descompensación producto del shock emocional generado por lo ocurrido. Debido a su estado, debió ser derivado de urgencia al Hospital Rawson para recibir asistencia médica.

image La camioneta que protagonizó la tragedia en 2018.

La causa quedó en manos de Ana Carolina Parra, quien encabezó la investigación judicial iniciada bajo la carátula de homicidio culposo.

Este miércoles, el incidente se desencadenó mientras la mujer realizaba maniobras con su automóvil en el interior de la vivienda.

Debido a la dificultad para acomodar el vehículo con comodidad, la conductora optó por ubicar temporalmente a la niña a un costado del trayecto, pero al iniciar la marcha, la menor se movió de su posición de forma imprevista y fue alcanzada por el rodado.

A causa del impacto, la niña sufrió una herida en uno de sus costados, aunque los informantes del caso confirmaron que las lesiones no presentan gravedad y que su salud no corre riesgo.