"¡Ayuda!": el dramático pedido de auxilio de un niño sanjuanino tras ser asaltado cuando iba a sacar fotocopias para la tarea

Una situación de enorme angustia se vivió en las últimas horas en el barrio 7 de Septiembre , en Chimbas , luego de que un niño fuera víctima de un robo mientras iba a sacar unas fotocopias que le habían pedido en la escuela. El hecho ocurrió sobre calle Necochea, antes de llegar a Centenario, y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

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Según relataron testigos, el chico había salido de su casa para sacar unas fotocopias y avanzar con la tarea escolar cuando fue sorprendido por un delincuente que caminaba por el medio de la calle. El hombre comenzó a seguirlo y a observar sus movimientos hasta que encontró el momento para interceptarlo y quitarle la bicicleta.

Todo ocurrió en cuestión de segundos. El ladrón tomó el rodado y escapó rápidamente, mientras el niño quedó en medio de la calle gritando desesperadamente “¡ayuda, ayuda!”. Los pedidos de auxilio del menor se escucharon en distintas viviendas del barrio y varios vecinos salieron inmediatamente para socorrerlo.

La escena causó indignación entre quienes viven en la zona, no solo por el robo, sino porque la víctima fue un chico que simplemente quería terminar una tarea escolar. Algunos vecinos intentaron perseguir al delincuente, aunque hasta el momento no trascendió si lograron identificarlo o recuperar la bicicleta robada.