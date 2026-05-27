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En Chimbas

"¡Ayuda!": el dramático pedido de auxilio de un niño sanjuanino tras ser asaltado cuando iba a sacar fotocopias para la tarea

El angustiante episodio ocurrió en el barrio 7 de Septiembre. El chico había salido solo para buscar unas fotocopias cuando un delincuente lo acechó en plena calle, le robó la bicicleta y escapó. Los desesperados gritos del menor alertaron a los vecinos, que salieron rápidamente a asistirlo. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robos

Una situación de enorme angustia se vivió en las últimas horas en el barrio 7 de Septiembre, en Chimbas, luego de que un niño fuera víctima de un robo mientras iba a sacar unas fotocopias que le habían pedido en la escuela. El hecho ocurrió sobre calle Necochea, antes de llegar a Centenario, y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

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Según relataron testigos, el chico había salido de su casa para sacar unas fotocopias y avanzar con la tarea escolar cuando fue sorprendido por un delincuente que caminaba por el medio de la calle. El hombre comenzó a seguirlo y a observar sus movimientos hasta que encontró el momento para interceptarlo y quitarle la bicicleta.

Todo ocurrió en cuestión de segundos. El ladrón tomó el rodado y escapó rápidamente, mientras el niño quedó en medio de la calle gritando desesperadamente “¡ayuda, ayuda!”. Los pedidos de auxilio del menor se escucharon en distintas viviendas del barrio y varios vecinos salieron inmediatamente para socorrerlo.

La escena causó indignación entre quienes viven en la zona, no solo por el robo, sino porque la víctima fue un chico que simplemente quería terminar una tarea escolar. Algunos vecinos intentaron perseguir al delincuente, aunque hasta el momento no trascendió si lograron identificarlo o recuperar la bicicleta robada.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " “¡Ayuda, ayuda!”: el desesperante grito de un niño en Chimbas tras ser asaltado por un delincuente. El chico había salido a buscar unas fotocopias para hacer la tarea cuando fue sorprendido por un ladrón en el barrio 7 de Septiembre. El delincuente lo acechó en plena calle, le robó la bicicleta y escapó mientras el menor pedía auxilio desesperadamente. Los vecinos escucharon los gritos y salieron rápidamente a asistirlo. El hecho ocurrió sobre calle Necochea, antes de Centenario. Todos los detalles en Tiempo de San Juan. #robo #video #chimbas #tiempodesanjuan"
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