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Chimbas

Lluvia de balas y piedras en Villa del Sur: atacaron un patrullero en medio de una feroz gresca

Hay personas tras las rejas, señaladas como los autores de los disparos contra civiles -el otro bando- y la fuerza policial. Afortunadamente, no hubo heridos de bala. Una pistola 9mm fue secuestrada.

Por Pablo Mendoza
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Una noche de extrema violencia se vivió en el interior de la Villa del Sur, en Chimbas, cuando un violento enfrentamiento vecinal escaló a un tiroteo que tuvo como blanco al "otro bando", sino también al personal policial que acudió para calmar las aguas. El caos terminó con tres personas detenidas, un prófugo y el secuestro de un arma cargada.

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Todo comenzó cuando un grupo de vecinos se hizo presente en las inmediaciones de una vivienda del mencionado barrio chimbero y comenzó a atacar el domicilio arrojando una lluvia de piedras. La respuesta desde el interior de la casa no se hizo esperar, pero fue mucho más letal: desconocidos abrieron fuego efectuando múltiples detonaciones de arma de fuego hacia los manifestantes, quienes se dieron a la fuga.

Minutos después, alertados por los llamados de emergencia, efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este arribaron al lugar en los patrulleros. Lejos de deponer su actitud, los violentos mantuvieron su postura y comenzaron a efectuar disparos directamente contra los uniformados y las movilidades policiales.

A pesar de la gravedad del ataque, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas de bala. Al revisar la escena tras los disturbios, los peritos pudieron observar una gran cantidad de vainas servidas esparcidas en el suelo y visibles impactos de proyectiles en las paredes.

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En medio del despliegue y los incidentes, la Policía logró rodear la vivienda y procedió a la aprehensión de un sujeto identificado como Exequiel Quiroga, mayor de edad, quien se encontraba dentro de la propiedad. En ese mismo instante, otro hombre que lo acompañaba logró evadir el cerco policial y se dio a la fuga a pie, aparentemente llevándose consigo otra de las armas utilizadas.

Sin embargo, el operativo continuó y los uniformados arrestaron a otros dos implicados en el riña: Macarena de los Ángeles Carrizo (23) y Sergio Daniel Quiroga (22).

Al inspeccionar a fondo el interior del inmueble, los efectivos hallaron un elemento clave para la causa: una pistola Browning calibre 9 mm, la cual se encontraba apta para el disparo, con una munición en la recámara, un cargador con 10 municiones y otras 21 municiones sueltas del mismo calibre listas para ser utilizadas.

Los detenidos quedaron demorados por un expediente contravencional, pero debido a que el personal policial resultó directamente damnificado por los disparos, el caso quedó vinculado a un legajo judicial de la Comisaría 29na. Ahora, las actuaciones pasaron a la órbita de la UFI Genérica, por el delito portación de arma de fuego.

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