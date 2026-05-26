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Estudiantes engañados

Comenzó el juicio por estafa al empleado de la morgue del Marcial Quiroga por dictar una carrera trucha

Es Daniel Gustavo Algarilla, un técnico y asistente de la morgue del hospital de Rivadavia. En 2025 fue denunciado por cuatro personas que concurrían a una carrera que dictaba sin tener aval del Ministerio de Educación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es Daniel Gustavo Algarilla, el acusado.

Este es Daniel Gustavo Algarilla, el acusado.

Comenzó el juicio contra el auxiliar de la morgue del Hospital Marcial Quiroga que dictaba una carrera de técnico en manipulación de cadáveres en un instituto privado propio y que no tenía ningún aval oficial. En la causa hubo cuatro denuncias de sus estudiantes, pero fueron más los damnificados. La fiscalía lo acusa del delito de estafas reiteradas.

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El debate oral y público en torno al caso que tiene como único acusado a Daniel Gustavo Algarilla empezó este martes en la tarde y está presidido por el juez Mariano Carrera. La acusación es impulsada por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Milena Barberi, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

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El fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Milena Berbari, de la UFI Delitos Inform&aacute;ticos y Estafas.

El fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Milena Berbari, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

La causa se formalizó en los primeros días de enero de 2024, pero el caso estalló en octubre de 2024, cuando cuatro alumnas denunciaron en la UFI que Algarilla dictaba la “Tecnicatura de Evisceración y Morgue” sin ningún aval oficial. Según la investigación, el empleado de la morgue del Hospital Marcial Quiroga dictaba esa carrera desde 2022 y cobraba cuotas mensuales a sus estudiantes con la promesa de que podrían trabajar en Salud Pública o en el Poder Judicial de San Juan.

De acuerdo con la acusación fiscal, Algarilla se presentaba ante los alumnos como egresado y docente de la Universidad Católica de Cuyo, y aseguraba que la tecnicatura estaba avalada por el Ministerio de Educación. Por el contrario, las denunciantes realizaron averiguaciones por sus propios medios y descubrieron que ni la cartera educativa reconocía esa carrera ni la universidad tenía registros de que el imputado fuera docente o graduado de esa institución.

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El juez de garant&iacute;as Mariano Carrera.

El juez de garantías Mariano Carrera.

La fiscalía sostiene que la supuesta tecnicatura comenzó a dictarse en 2022 en el Instituto Christine, ubicado en Capital. En ese momento, los alumnos abonaban alrededor de 5 mil pesos mensuales. Un año después, en 2023, las clases pasaron al Centro de Capacitación Eleva, en Trinidad, mientras que durante 2024 continuaron en un local de calle Mendoza, también en Trinidad, bajo el nombre de “Instituto de Capacitación Algarilla”. Para entonces, la cuota mensual ascendía a 30 mil pesos.

Otro de los hechos que despertó sospechas entre los estudiantes fue que Algarilla dictaba todas las materias y nunca exhibía un plan de estudios formal. Además, según las denuncias, los llevaba a realizar prácticas en la morgue del Hospital Marcial Quiroga sin autorización de las autoridades y les pedía que mintieran a los guardias de seguridad, diciendo que eran estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo.

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Alcarilla junto a su abogado defensor.

Alcarilla junto a su abogado defensor.

La investigación del fiscal Guillermo Heredia determinó que Algarilla posee un título de técnico eviscerador emitido en 2008 por el Centro de Especialización Laboral de la Universidad Nacional de Rosario, pero no cuenta con habilitación docente ni autorización oficial para dictar una tecnicatura. Por ese motivo, el 30 de diciembre de 2024 el funcionario judicial formalizó la causa penal y le atribuyó cuatro hechos de estafas reiteradas.

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