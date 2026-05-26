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Un voraz incendio cerca de Avenida Benavídez despertó pánico entre vecinos

El fuego se desató este martes por la tarde en un descampado con cubiertas. Bomberos y Policía intervinieron mientras el humo y las llamas alarmaron a los vecinos de la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un incendio de grandes dimensiones se registró durante la tarde de este martes en un descampado ubicado en la zona del Callejón Costa Canal, entre calles Velázquez y Rastreador Calivar, en Rivadavia -cerca del límite con Chimbas-. El foco, provocado por la quema de cubiertas, generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del Gran San Juan y provocó momentos de tensión entre los vecinos.

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Según indicaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el fuego se desató en un terreno baldío donde había acumulación de neumáticos, lo que intensificó rápidamente las llamas y dificultó las tareas de contención en los primeros minutos. Aparentemente el incendio fue intensional, aunque por el momento no hay detenidos.

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Hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos y efectivos policiales de la Comisaría 23, quienes trabajaron intensamente para sofocar el incendio y evitar que se propagara hacia zonas cercanas. La presencia de material altamente inflamable obligó a desplegar un operativo preventivo en los alrededores.

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Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la magnitud del siniestro, que generó una fuerte conmoción y temor ante el avance del fuego y el humo que cubrió el área. No se informaron personas heridas, y el foco ya fue extinguido casi en su totalidad.

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