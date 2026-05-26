Un voraz incendio cerca de Avenida Benavídez despertó pánico entre vecinos

Un incendio de grandes dimensiones se registró durante la tarde de este martes en un descampado ubicado en la zona del Callejón Costa Canal, entre calles Velázquez y Rastreador Calivar, en Rivadavia -cerca del límite con Chimbas-. El foco, provocado por la quema de cubiertas, generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del Gran San Juan y provocó momentos de tensión entre los vecinos.

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Según indicaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el fuego se desató en un terreno baldío donde había acumulación de neumáticos, lo que intensificó rápidamente las llamas y dificultó las tareas de contención en los primeros minutos. Aparentemente el incendio fue intensional, aunque por el momento no hay detenidos.

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Hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos y efectivos policiales de la Comisaría 23, quienes trabajaron intensamente para sofocar el incendio y evitar que se propagara hacia zonas cercanas. La presencia de material altamente inflamable obligó a desplegar un operativo preventivo en los alrededores.

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Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la magnitud del siniestro, que generó una fuerte conmoción y temor ante el avance del fuego y el humo que cubrió el área. No se informaron personas heridas, y el foco ya fue extinguido casi en su totalidad.