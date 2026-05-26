El Rojinegro de 25 de Mayo y un legado de tradición, pueblo y pasión

En sus casi cuatro décadas de historia, gracias al empeño y la pasión de sus hinchas, la Unión Deportiva La Chimbera conquistó algo más que títulos deportivos y, desde abajo, a base de esfuerzo y dedicación, ganó la admiración de todo un pueblo y logró una marca distintiva en su cultura. Esta es la historia del protagonista del capítulo 9 de Pasiones del Interior .

Pasiones del Interior De la cosecha a la cancha: la Unión Deportiva La Chimbera, entre el sacrificio y la ilusión de marcar la historia

Es que el Rojinegro de 25 de Mayo , que nació el 11 de marzo de 1989, de la fusión de Huracán Sport Club y Ramos Mejía, a lo largo de los años, construyó tradición y se convirtió uno de los clubes más populares del departamento. Gracias al ingenio de sus dirigentes que buscaban recaudar fondos, fundó una de las celebraciones más conocidas de la zona, la Fiesta de la Uva y el Deporte , con la que hace 25 años hace vibrar a sus habitantes y los pobladores de localidades cercanas.

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Así lo relata Hugo Escudero, un ex dirigente que trabajó para la institución cerca de 30 años y quien recuerda cada detalle de los inicios del club. "El club tiene una historia linda, de mucho sacrificio, de esfuerzo, de gente que dejó el alma y que ya no están en esta vida, pero que valió la pena”, reconoce quien se alejó de las labores en la escuadra hace 3 años.

Amor a la camiseta y ganas de crecer fueron el motor de los impulsores del club que representa a toda una comunidad y, tal como lo destaca el interlocutor, fueron claves para forjar los cimientos. “Ser dirigente de un club de una zona rural como este, te consume mucho, se dejan de lado muchas cosas, de la familia, el trabajo, para estar acá. Acá no hay domingo, acá es de lunes a lunes", sostiene.

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Custodio de la historia del escudo similar al de Colón de Santa Fe, recuerda que los primeros años no fueron sencillos y que resultó dificultoso crear una identidad. “Fueron duros, costó la fusión, que no existieran diferencias entre los originarios de un club y otro. Había tirantez dentro del plantel, pero pasaron los años, se fueron esos jugadores y aparecieron los de la cantera que comenzaron el legado", explica.

Si bien son cuatro campeonatos los que tiene en su haber, La Chimbera se enorgullece de ello, no sólo por lo que se exhibe en las vitrinas, sino también por el efecto que causaron, pues alegraron a la localidad entera, se festejaron a lo grande y dejaron una huella. Por el primer triunfo, que llegó a los 9 años de vida, en 1998, realizó obras que hasta hoy perduran.

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Quien recuerda aquel histórico 3 a 1 a su clásico rival, Benjamín Matienzo, cuenta que se obtuvieron fondos para levantar las primeras paredes alrededor de la cancha. "Fue furor y el intendente que estaba en el departamento ofreció la mano de obra para hacer el cierre perimetral de la cancha, porque era la exigencia para competir en la Copa de Campeones", relata.

En ese marco, sigue: "Fue rapidísimo y en menos de un mes se hizo todo, porque los jugadores y dirigentes también pegaron ladrillos. En las tardes, salíamos del trabajo y veníamos al club a completar la tarea que habían hecho de mañana los municipales”.

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Casualmente, debieron transcurrir otros 9 años para salir campeón. Fue en el 2007 y, 3 años más tarde, con el mismo plantel se coronó por tercera vez en su historia. El último título sí que se hizo esperar, ya que, al cabo de 15 años, en 2025, levantó su cuarta copa. No obstante, según Escudero, fue el mejor año deportivo de su historia.

“Fue campeón del Torneo de Verano y en el Torneo de Invierno jugó una nueva final, que perdió y fue subcampeón. Además, la Reserva fue bicampeona, ganó las dos competiciones”, remarca.

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Esa última conquista le valió a La Chimbera jugar la Copa de Campeones, en la que también hizo historia porque por primera vez llegó a cuartos de final y lo alcanzó de una manera inigualable, pues derrotó a otro clásico, Villa Borja de Las Casuarinas, por penales. Sin embargo, más adelante se toparía con un superior Paso de Los Andes, que lo aplastó con un global de 11 a 1.

“Ahí fue superado ampliamente por una institución que nos goleó y que es superior en todos los aspectos. El fútbol chacarero no se equipara con otros, hay mucha diferencia con lo que se hace en otros departamentos”, manifiesta y agrega: “Porque acá todos los jugadores trabajan y viven del campo, es muy difícil que se dediquen cien por ciento. Los del centro no tienen la misma vida rural que tenemos acá, de más sacrificio, ahí está la diferencia".

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Quien confiesa que al club lo lleva en la sangre y quien fuera entrenador, dirigente e hincha, pero que decidió dar un paso al costado para que otros aporten su granito en la institución, señala que lo obtenido es fruto del esfuerzo y un amor inexplicable. “Acá nadie te paga, nadie se va con los bolsillos llenos; al contrario, hay que poner de la de uno para suplir las necesidades y urgencias, uno lo hace por el club", advierte.

Punto de encuentro de un pueblo que se abraza a sus tradiciones y ejemplo de lucha y dedicación, La Chimbera es más que amor por la pelota y los colores, se transformó en un elemento crucial de la cultura veinticinqueña.