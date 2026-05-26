martes 26 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polideportivo

Adriana Quiroga, imparable: ya sumó tres medallas de oro y una de bronce en el Iberoamericano de atletismo master

La atleta sanjuanina está compitiendo en Lima, Perú. El torneo finaliza este miércoles 27 de mayo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
df9655f7-2490-44af-b9e2-71037c61b368

Desde el 22 y hasta el 27 de mayo se disputa en Lima, Perú, el II Campeonato Iberoamericano Master de Atletismo . Su importancia se basa en la competencia de países de habla española y portuguesa donde compiten España, Portugal y países muy competitivos en atletismo, como Cuba, México, Brasil y Colombia .

Lee además
sorpresa en la seleccion: scaloni llamo a dos joyitas de boca y river para entrenarse rumbo al mundial 2026
Cuenta regresiva

Sorpresa en la Selección: Scaloni llamó a dos joyitas de Boca y River para entrenarse rumbo al Mundial 2026
el rojinegro de 25 de mayo y un legado de tradicion, pueblo y pasion
Pasiones del Interior

El Rojinegro de 25 de Mayo y un legado de tradición, pueblo y pasión

En la capital peruana se encuentar participando la sanjuanina Adriana Quiroga , quien luego de los primeros días de competencia ha cosechado muy buenos resultados que arrojan un balance de tres medallas de oro y una de bronce, restando aún, un par de especialidades para competir.

Adriana ha competido en 80 metros con vallas, salto triple y pentalón y lanzamiento de disco, restando aún salto en alto.

“Competí en lanzamiento de disco, donde quedé en el tercer lugar, que es una de las pruebas que sumé porque no puede agregar las de pista, entonces sumé algunas pruebas de campo que no las tenía en la lista, al igual que salto en alto, en el que todavía no compito porque el torneo sigue esta semana.

Las otras pruebas fueron salto triple, pentalón, que está conformado por 80 metros con vallas, lanzamiento de bala, salto en alto, salto en largo y 800 metros. Ahí mismo, cuando terminé 80 metros con vallas del pentatlón, inmediatamente volví a la partida después de una serie a los 80 metros con vallas de prueba individual.

Tuvimos un problema todas, yo me di cuenta que habían colocado mal las vallas, por lo que que no largamos ya que nos habían puesto una distancia que no era la que correspondía. Entonces le dije al juez y las cambiaron, pero con el error muy grosso que los cambiaron en distintas distancias entre cada valla. Estuvo peligroso para pasarlo, no se podía correr normalmente porque te encontrabas una valla en ocho metros, otra en siete, otra en nueve; la verdad que eso estuvo muy mal, pero lo pudimos pasar y ganar. La otra prueba que tengo medalla de oro es en pentatlón y en salto triple; aún me está faltando salto en alto”.

En resumen, Adriana ha ganado tres medallas de oro (80 metros con vallas, Pentatlón y salto triple) y una medalla de bronce en lanzamiento de disco.

Seguí leyendo

Sin oponentes, Valiente será reelegido en la Liga Sanjuanina: ¿quiénes lo acompañarán en su lista?

Otro dolor de cabeza para Coudet: las múltiples bajas que tendrá River para recibir a Blooming

"¿Semitas o tortitas?": las panaderas sanjuaninas que descolocaron a un grupo de pilotos extranjeros

Murió Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Boca

El sanjuanino Alan Cantero gritó campeón en Perú junto a Paolo Guerrero y dos famosos exBoca

Pachi Pascual se pone el buzo del León: Trinidad hizo oficial su llegada

Fuerte apoyo del presidente de Belgrano al formato de playoffs: "Hace que podamos competir"

Selección Colombia: Dos figuras del fútbol argentino, al Mundial con la cafetera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿semitas o tortitas?: las panaderas sanjuaninas que descolocaron a un grupo de pilotos extranjeros
Video

"¿Semitas o tortitas?": las panaderas sanjuaninas que descolocaron a un grupo de pilotos extranjeros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió
Detalles

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta
Imágenes

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta

Gentileza Albardón Noticia.
Siniestro vial

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Myriam Bregman: La rusa que prefirió hablar de cosas imposibles video
Conociendo a los legisladores

Myriam Bregman: La "rusa" que prefirió hablar de cosas imposibles

Te Puede Interesar

El Rojinegro de 25 de Mayo y un legado de tradición, pueblo y pasión
Pasiones del Interior

El Rojinegro de 25 de Mayo y un legado de tradición, pueblo y pasión

Por Luz Ochoa
El Libertad  en sus últimos días en San Juan. Góndolas vacías y ya se ve la transición con La Anónima.
Transición

Arribo de La Anónima en San Juan: 80 empleados siguen, no se prevé que tomen nuevos y prevén 10 días de cierre

Con Orrego presente, 105 familias que accedieron a su casa propia en Ullum
Bº Sierra de la Invernada

Con Orrego presente, 105 familias que accedieron a su casa propia en Ullum

Salió del Penal de Chimbas hace pocos meses, volvió a robar y deberá regresar a prisión
En Ruta 40

Salió del Penal de Chimbas hace pocos meses, volvió a robar y deberá regresar a prisión

Según el último informe de Iberte, por los incumplimientos de Fecovita en la firma que hicieron juntos, han sufrido dañso que ascienden a la fecha a más de U$S 100.000.000.
Pelea judicial

Guerra del vino entre la empresa del dueño de Gualcamayo y Fecovita: hablan de daños de más de U$S 100.000.000