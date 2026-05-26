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Fútbol sanjuanino

Sin oponentes, Valiente será reelegido en la Liga Sanjuanina: ¿quiénes lo acompañarán en su lista?

La casa madre del fútbol local tendrá sus elecciones el próximo viernes con una sola lista en carrera. El expresidente de Sportivo Desamparados iniciará su tercer período al frente de la institución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el centro, Juan Valiente.

En el centro, Juan Valiente.

La Liga Sanjuanina de Fútbol ya tiene todo definido para las elecciones del próximo viernes 29 de mayo. Y, a diferencia de otros procesos electorales atravesados por negociaciones y disputas internas, esta vez habrá una sola lista en carrera. De esta manera, Juan Valiente continuará al frente de la institución y comenzará un nuevo período como máxima autoridad de la casa madre del fútbol local.

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La decisión quedó formalizada luego de la reunión de Mesa Directiva realizada en la sede de calle Santa Fe, donde se terminó de ordenar el cronograma electoral y el armado oficialista. Sin oposición confirmada, el actual presidente irá por su tercera gestión consecutiva dentro de la Liga Sanjuanina.

El expresidente de Sportivo Desamparados volverá a estar acompañado por Vicente Mancuso en el cargo de secretario, mientras que Gerardo Iturrieta, del club Colón Junior, ocupará la tesorería. Justamente, esos tres puestos conforman la Mesa Directiva que conduce institucionalmente la Liga y que continuará con la misma estructura dirigencial.

Además, el próximo lunes quedarán definidos los vicepresidentes que completarán la lista oficialista. La expectativa pasa ahora por conocer los nombres que integrarán el resto del esquema de conducción para el nuevo mandato.

Cabe destacar que Valiente asumió por primera vez en mayo de 2022, tras suceder a Oscar Cuevas, y luego fue reelegido en septiembre de 2024. Con este nuevo proceso electoral sin competidores, consolidará su liderazgo dentro del fútbol sanjuanino y seguirá al mando de una institución clave para la organización de los torneos locales.

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