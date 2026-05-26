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Lamentable noticia

Murió Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Boca

Tras una larga lucha contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), el actual coordinador de las Inferiores Xeneize y muy querido perdió la vida a sus 55 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Murió Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Boca. Tras una larga lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), el actual coordinador de goleros de las Inferiores xeneizes y un hombre muy querido en el club de la Ribera -y en el fútbol argentino en general- falleció este martes 26 de mayo, a los 55 años.

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La dolorosa noticia fue comunicada por su propio hijo, Franco, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida en redes sociales: “Se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida, que luchó con toda su alma, contra todo, y, sobre todo, contra esta enfermedad. Sufriste muchísimo y aun así seguiste en pie de guerra. Siempre dije que fuiste, sos y serás mi ídolo, mi ejemplo a seguir. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros".

Gayoso, quien supo convertirse en una pieza clave de Boca en múltiples tandas de penales gracias a su ojo clínico en las definiciones, había comunicado públicamente su diagnóstico de ELA en 2024, una enfermedad neurológica degenerativa que afecta las neuronas motoras, responsables de controlar movimientos voluntarios como caminar, hablar, mover los brazos o incluso respirar.

Ex integrante del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, el responsable de su regreso al club en 2020 tras haber trabajado anteriormente junto a Rodolfo Arruabarrena y un posterior paso por Racing, Gayoso debió alejarse de las prácticas cotidianas en el último tiempo debido al avance de la enfermedad. Sin embargo, continuó vinculado a Boca como coordinador de arqueros juveniles.

Porque así lo quería él, el trabajo fue siempre su motor. “Quiero enfrentar esta enfermedad de una manera distinta y dejar una huella”, supo decir meses atrás. Y así fue: el exarquero del ascenso, que luego se convirtió en un emblema del Xeneize como formador y entrenador al potenciar a goleros de la talla de Agustín Orión, Agustín Rossi y Sergio Romero -quien siempre destacó públicamente su influencia-, sostuvo ese espíritu hasta el final.

Más allá de los resultados y de los títulos, en Boca y en el fútbol argentino quedará el recuerdo de un profesional apasionado, respetado y profundamente querido por quienes compartieron el día a día con él.

Fuente: TyC Sports

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