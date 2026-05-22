Investigan la muerte de un niño de 8 años en Jáchal

La muerte de un niño de 8 años ocurrida durante la mañana de este viernes generó conmoción en Jáchal. Por este motivo, abrieron una investigación judicial para determinar las circunstancias del hecho. El menor fue identificado como Matías Benjamín Silva.

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De acuerdo a las primeras informaciones, en el caso intervino personal policial junto con la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Norte, a cargo del fiscal Sohar Aballay, quien confirmó que desde las primeras horas del día se desplegaron medidas para esclarecer lo sucedido.

Primeras actuaciones

En declaraciones a Comunicaciones Jáchal, el fiscal Aballay explicó que la intervención comenzó incluso antes de las 7 de la mañana. “Estamos tratando de esclarecer cada una de las circunstancias que han rodeado el hecho”, expresó.

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En esa línea, remarcó que “estamos realizando las primeras medidas con respecto al caso”. En esa línea, remarcó que “estamos realizando las primeras medidas con respecto al caso”.

Hipótesis abiertas

El funcionario judicial también dejó en claro que, por el momento, no hay definiciones sobre la posible judicialización del caso ni sobre la mecánica del hecho. “Es necesario contar con todos los elementos para recién poder dar una opinión con respecto a lo mismo. Es temprano todavía para hablar sobre lo mismo”, sostuvo.

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Además, indicó que aún se intenta reconstruir lo ocurrido en las horas previas al fallecimiento. “Eso se está tratando de establecer para poder tener nosotros bien claro cómo ha sido y cómo se han dado cada uno de los hechos”, afirmó.

Conmoción y despedida

La noticia provocó un profundo impacto en la comunidad jachallera, donde familiares, allegados y vecinos expresaron su dolor ante la pérdida del menor.

Según se informó, los restos de Matías Benjamín Silva serán velados este sábado 23 de mayo desde las 8 en una cochería local, y la inhumación se realizará a las 12 en el cementerio municipal.