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Conmoción por la muerte de una docente sanjuanina de 28 años

La joven profesora, que se desempeñaba en la Escuela Normal Sarmiento, falleció en las últimas horas y su partida generó profundo pesar en el ámbito educativo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
docente sanjuanina

La muerte de Katherina Rosana Soledad Avellaneda, una joven docente de 28 años, generó un profundo impacto en la comunidad educativa de San Juan. Tras la noticia, conocida este viernes, difundieron varios mensajes de dolor en las redes sociales.

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La joven se desempeñaba como profesora en la Escuela Normal Sarmiento, institución desde la que también la recordaron con afecto. La noticia se conoció en las últimas horas y rápidamente comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida en redes sociales, reflejando el dolor por su partida.

Desde UDA San Juan difundieron un sentido comunicado para despedirla y acompañar a sus seres queridos. “Tu luz, Katherina, y tu entrega diaria en las aulas seguirán vivas en el corazón de tus alumnos y colegas. Que descanses en paz”, expresaron.

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En el mismo mensaje, el gremio destacó su vocación y compromiso con la enseñanza. “Con profundo dolor y una inmensa tristeza, nos despedimos de nuestra querida afiliada, Katherina Avellaneda. A sus jóvenes 28 años nos deja el recuerdo imborrable de una docente ejemplar”, señalaron.

Además, agregaron: “Una hermosa persona dedicada que iluminó cada aula con su calidez, compromiso y vocación. Su partida prematura deja un vacío inmenso en toda la comunidad educativa”.

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El mensaje también incluyó palabras de acompañamiento para su familia, en especial para su madre, Laura, quien también integra el ámbito educativo y es afiliada al sindicato. “Abrazamos con el corazón y acompañamos en este momento de indescriptible dolor a su mamá Laura, querida colega y amiga, así como a toda su familia y seres queridos”, indicaron.

Según se informó, sus restos serán velados en la cochería de la Municipalidad de la Capital, ubicada entre calles Santa Fe y avenida Córdoba, aunque hasta el momento no se dio a conocer el horario.

Por ahora, no trascendieron las causas de su fallecimiento.

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