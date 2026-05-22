Garrafa Hogar llegará a 9 departamentos con sus próximos operativos

El programa Garrafa Hogar continúa recorriendo los departamentos de la provincia. La iniciativa busca garantizar el acceso a garrafas que cuentan con las medidas de seguridad correspondientes. Cabe recordar los precios anunciados recientemente por la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo. La garrafa de 10 kg tiene un valor de $20.000, mientras que la de 15 kg cuesta $30.000.

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Atención Comienza el programa Garrafa Hogar 2026 en San Juan: los precios y dónde se venderán

El cronograma para la semana que viene es el siguiente:

Martes 26 (Capital y Jáchal):

Capital: de 9 a 11 horas en Unión Vecinal Barrio Cabot y de 11:30 a 13:30 horas en CIC Barrio Manantial.

Jáchal: de 9 a 9:30 horas en Unión Vecinal San Roque, de 10 a 11 horas en Plazoleta Barrio Cauquenes I, de 11:20 a 12:20 horas en Cooperativa Pismanta (Barrio Pismanta I), de 12:40 a 13 horas en Club San Blas (Bella Vista), de 13:30 a 14 horas en Unión Vecinal Tres Esquinas y de 14:20 a 15 horas en Unión Vecinal Arce de Mayorga (Villa Mercedes).

Miércoles 27 (Rawson, Ullum y Zonda):

Rawson: de 9 a 10 horas en Plaza Barrio Serranías del Sur, de 10:30 a 11:30 horas en Calle 5 y Punta del Monte (Cristo Pobre, Médano de Oro) y de 12 a 13 horas en Unión Vecinal San Miguel (Pedro Echagüe 927).

Ullum: de 9:30 a 12:30 horas en Paseo de los Concejales.

Zonda: de 10:30 a 11:30 horas en Plaza del Gaucho y de 12 a 13 horas en CIC Gaspar Andújar (Barrio Obrero Municipal).

Jueves 28 (25 de Mayo y Albardón):

25 de Mayo: de 9 a 10 horas en Asociación Civil Amigos de la Cultura y el Deporte (Casuarinas), de10:30 a 11:30 horas en Salón Aravena (Villa Santa Rosa) y de 12 a 13 horas en Villa El Tango (calles 3 y 25).

Albardón: de 9 a 10 horas en Plaza Lote Hogar N° 6, de 10:30 a 11:30 horas en Plaza Barrio El Socorro y Barrio del Rocío y de 12 a 13 horas en Plaza Barrio Kirchner (Campo Afuera).

Viernes 29 (Angaco y Pocito):

Angaco: de 9 a 10 horas en Club Deportivo Social y Cultural Angaco, de 10:30 a 11:30 horas en Unión Vecinal Angaco (Rawson s/n, Villa del Salvador) y de 12 a 13 horas en Plaza del Barrio Francisco Césped.

Pocito: de 9 a 10 horas en Barrio Ruta 40 (El Cerrillo), de 10:30 a 11:30 horas en Club Deportivo Carpintería (Anacleto Gil s/n) y de 12 a 13 horas en Unión Vecinal Barrio Municipal (Ruta 40 y Calle 18).

Los vecinos podrán acercarse según el día, horario y lugar correspondiente. Para más información, pueden consultar los canales oficiales del Gobierno de San Juan.