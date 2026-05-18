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Comienza el programa Garrafa Hogar 2026 en San Juan: los precios y dónde se venderán

Desde el Ministerio de Producción se anunciaron los primeros operativos y el costo de las garrafas de 10 y 15 kilogramos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Arranca el programa Garrafa Hogar en San Juan. Lo que hay que saber.

Arranca el programa Garrafa Hogar en San Juan. Lo que hay que saber.

El Gobierno de San Juan puso en marcha el programa Garrafa Hogar edición 2026. Esta iniciativa tiene dos puntos importantes, por un lado, brindar un precio inferior al de mercado para que los usuarios puedan acceder a este producto básico indispensable. Por otro lado, entregar garrafas seguras que cumplan con todas las medidas de seguridad, evitando accidentes fatales.

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Según detallaron desde el Ministerio de Producción, Garrafa Hogar llegará a todos los departamentos de la provincia con distintos operativos. Para 2026 se van a incorporar nuevas localidades, para que los lugares anegados o de difícil acceso puedan tener este servicio.

Los precios de Garrafa Hogar son: garrafa de 10 kg a $20.000 y garrafa de 15 kg a $30.000. Cabe aclarar que el precio en la calle suele ser de $30.000 a $40.000 para garrafas de 10 kg, mientas que las garrafas de 15 kg están entre los $52.000 a $62.000. Además, en los departamentos alejados el precio de la garrafa de 10 kg está sobre los $33.000 y el de la garrafa de 15 kg sobre los $48.000.

En la conferencia de prensa, el ministro de Producción Gustavo Fernández celebró un nuevo año de "un programa con el que está comprometido el gobernador Marcelo Orrego porque brinda una solución a las familias sanjuaninas en los diecinueve departamentos de nuestra provincia".

Por su parte, el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, destacó las normas de seguridad de este programa, "son garrafas que vienen precintadas y cumplen con distintos protocolos garantizados por el proveedor", resaltó Martín.

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Los primeros departamentos en los que se venderá la Garrafa Hogar

La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, anunció las primeras fechas de operativos de Garrafa Hogar 2026.

El martes 19 de mayo, se visitará el departamento Rivadavia. De 9 a 11 horas en la Comuna Marquesado, en Av. Libertador 7378 oeste, y de 11:30 a 13:30 horas en la plaza del Barrio Puesta del Sol en La Bebida.

El miércoles 20 de mayo Garrafa Hogar llegará a Valle Fértil, a las 8:30 en la Plaza Chucuma, a las 9:30 en Suma Astica, a las 11:50 en la plaza de Usno y a las 13:30 en las oficinas del Parque Ischigualasto, ubicadas en calle Mitre entre Mendoza y General Acha en Villa San Agustín.

Ese mismo día, el operativo también estará en el departamento Chimbas. De 9 a 10 en la Unión Vecinal Villa El Salvador, de 10:30 a 11:30 en el Lote Hogar N°15, ubicado en calle Marcial Quiroga 851, y de 12 a 13 en el Loteo API 2 Casa N 16.

El jueves 21, el operativo estará en Calingasta. De 9 a 10 en la Plaza Patricias Sanjuaninas en Av. Argentina s/n, Villa Calingasta, de 10:30 a 11 en la Plaza Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en calle Sarmiento, Tamberías. De 11:30 a 12 en la plazoleta Héroes de Malvinas, Ruta Nacional 149, Sorocayense, y de 12 a 13:30 en la Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en calle Las Heras y avenida Presidente Roca, Barreal.

Ese mismo día, también habrá operativo en 9 de Julio, de 9 a 10 en la Plaza Rosa Mística de Alto de Sierra, de 10:30 a 11:30 en la Plaza Fiorito y de 12 a 13 en la plaza de Las Chacritas.

El viernes 22 de mayo llegará a Iglesia, de 10 a 11 en la Unión Vecinal de Rodeo de calle Santo Domingo, de 11:30 a 12:30 en el Club Sportivo Pismanta, de calle principal s/n, Las Flores, y de 13 a 14 en el Obrador Municipal de Villa Iglesia.

Ese mismo día, el operativo visitará Santa Lucía. De 9 a 11 en la Unión Vecinal San Judas Tadeo, en calle Ricardo Gutiérrez, Lote 7, Manzana A, y de 11:30 a 13:30 en el SUM de Villa Alba, ubicado en calles Hermes Quijada y Cordillera de los Andes.

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