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Movimiento estratégico

Eduardo Elsztain sumó a un histórico de la minería mundial a la mina de oro sanjuanina Hualilán

El empresario incorporó al canadiense Peter Marrone, ex CEO de Yamana Gold, al directorio de Challenger Gold. El anuncio llegó junto al estudio de prefactibilidad de Hualilán y refuerza la apuesta minera del grupo en San Juan y la región.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Peter Marrone (a la izq.), histórico ejecutivo de Yamana Gold, se sumó a Challenger Gold para acompañar el desarrollo de Hualilán y otros proyectos vinculados a Eduardo Elsztain. Foto: Club Minero

Peter Marrone (a la izq.), histórico ejecutivo de Yamana Gold, se sumó a Challenger Gold para acompañar el desarrollo de Hualilán y otros proyectos vinculados a Eduardo Elsztain. Foto: Club Minero

El magnate argentino de los shoppings, Eduardo Elsztain; dio un paso fuerte en su estrategia minera al incorporar al histórico ejecutivo canadiense Peter Marrone a Challenger Gold, compañía que desarrolla el proyecto de oro Hualilán, en Ullum, San Juan.

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La designación de Marrone como presidente no ejecutivo de la firma fue anunciada junto a la publicación del Estudio de Prefactibilidad (PFS) de Hualilán, uno de los proyectos de oro más prometedores de la provincia. La información fue difundida por el periodista especializado Daniel Bosque en el portal Club Minero.

Un "peso pesado" de la minería

Justamente Bosque recordó el frondoso historial de Marrone, una figura de peso internacional dentro de la minería. Durante años condujo Yamana Gold, la misma que tuvo el control en Jachal de la mina Gualcamayo hoy en manos del español Retamero; hasta su venta a Pan American Silver y Agnico Eagle. También estuvo al frente de Allied Gold, minera que recientemente fue adquirida por la china Zijin Mining en una operación multimillonaria.

Según Club Minero, su llegada a Challenger Gold es interpretada en el sector como una señal destinada a fortalecer la búsqueda de inversiones y darle mayor respaldo internacional al desarrollo de Hualilán y otros activos vinculados a Elsztain. Hay que recordar que además de ser el principal accionista de la mina Hualilán, Elsztain también posee el 100% de la mina de oro Casposo en Calingasta.

Resultados económicos de Hualilán

El anuncio coincidió además con la difusión de los resultados económicos preliminares del proyecto sanjuanino. Según la empresa, el PFS proyecta un Valor Actual Neto (VAN) después de impuestos de 1.100 millones de dólares y una Tasa Interna de Retorno del 45%, tomando un precio del oro de 3.500 dólares la onza.

Challenger Gold también informó que consiguió una financiación estratégica de unos 63 millones de dólares para acelerar el Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS), ampliar perforaciones y avanzar en el desarrollo de Hualilán.

Como parte de la nueva etapa, Marrone invertirá cerca de 8 millones de dólares en la compañía. Además, se incorporará Yohann Bouchard, otro ex ejecutivo de Yamana Gold, quien asumirá como director de operaciones.

Dos minas de oro en San Juan

La apuesta de Elsztain por la minería viene creciendo fuerte en los últimos años. El empresario ya controla Austral Gold, operadora de Casposo, mina que fue reactivada recientemente en Calingasta para procesar material proveniente de Hualilán. El propio Elsztain estuvo en San Juan en un acto cerrado al que asistió el gobernador Marcelo Orrego.

Pero la sociedad entre Elsztain y Marrone no se limita a San Juan. Ambos también participan en Sendero Resources, firma enfocada en exploración de cobre y oro en La Rioja, dentro del distrito Vicuña, una de las zonas más atractivas de Sudamérica para nuevos descubrimientos mineros.

En el sector consideran que la incorporación de Marrone puede convertirse en un factor clave para atraer nuevos capitales y darles otra dimensión internacional a los proyectos mineros ligados al empresario argentino.

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