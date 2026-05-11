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Primer trimestre 2026

Cómo la mina sanjuanina Veladero ayudó a Barrick a tener mayor producción de oro

Barrick Gold superó sus propias previsiones de producción al inicio del año, impulsada por un desempeño excepcional en San Juan, en la mina Veladero que opera junto a Shandong Gold.

Por Elizabeth Pérez
Mina Veladero, San Juan. La operación sanjuanina fue clave para que Barrick alcanzara una producción global de 719,000 onzas de oro en el primer trimestre de 2026, superando ampliamente las metas previstas.

Mina Veladero, San Juan. La operación sanjuanina fue clave para que Barrick alcanzara una producción global de 719,000 onzas de oro en el primer trimestre de 2026, superando ampliamente las metas previstas.

La mina de oro Veladero, que está ubicada en la cordillera sanjuanina, registró niveles de rendimiento y leyes de mineral por encima de lo esperado en el primer trimestre, al punto que fue destacada como una de las tres minas activas que lograron que Barrick superara sus proyecciones de producción de oro.

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El dato lo reveló la propia Barrick al dar a conocer este lunes 11 de mayo los resultados del primer trimestre 2026, donde reportó un sólido inicio al alcanzar una producción total de oro de 719,000 onzas en el primer trimestre.

Según el informe, esta cifra superó el rango de previsión inicial de la compañía, que se situaba entre las 640,000 y 680,000 onzas. Según el reporte oficial, este éxito operativo se debió principalmente a tres activos clave: las operaciones de Nevada Gold Mines, el aumento de producción en Loulo-Gounkoto y, fundamentalmente, el alto desempeño de la mina Veladero en Argentina.

El factor Veladero: más y mejor oro

La contribución de la mina sanjuanina fue determinante para inclinar la balanza a favor de la compañía. Específicamente, el informe destaca que Veladero aportó al éxito global gracias a un mayor rendimiento y leyes de mineral más altas. Esto último quiere decir que hubo mayor concentración de oro por tonelada de roca procesada.

Este desempeño en San Juan, sumado a la eficiencia en el procesamiento y la minería, permitió que los costos por onza fueran mejores de lo planeado originalmente.

Resultados financieros récord

La combinación de una producción mayor a la esperada y un precio del oro al alza generó un impacto directo en las arcas de la empresa minera:

  • Las Ganancias netas por acción alcanzaron los $0.96, lo que representa un espectacular aumento del 256% interanual. Las Ganancias ajustadas subieron a $0.98 por acción, un incremento del 180% respecto al mismo periodo del año anterior.
  • El flujo de caja operativo aumentó un 111% interanual, llegando a los $2.55 mil millones

A pesar de las presiones inflacionarias globales, Barrick logró mantener métricas de costos competitivas durante el trimestre. Tuvo un costo de producción de 1,922 dólares por onza, y un costo total de producción 1,327 dólares por onza, en tanto que el costo total de sostenimiento alcanzó los 1,708 dólares por onza.

Perspectivas para el resto del año

Mark Hill, presidente y director ejecutivo de Barrick, destacó que la empresa comenzó el año con un "impulso" que planean mantener. "Operamos de forma segura y superamos nuestro plan tanto en producción de oro como en costes", afirmó el ejecutivo.

Para el segundo trimestre de 2026, la compañía ya proyecta un crecimiento secuencial, estimando una producción de entre 730,000 y 770,000 onzas de oro. En cuanto a Veladero y el resto de las operaciones globales, las previsiones de producción y costos para todo el año se mantienen sin cambios, confiando en la estabilidad de los activos.

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