Milei tras la aprobación del RIGI para Veladero: "Todo marcha acorde al plan"

El anuncio, realizado por el ministro Luis Caputo, ratifica la expansión de la mina de oro en Iglesia y consolida a San Juan como una de las provincias con mayor captación de capitales bajo el nuevo régimen fiscal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
javier milei

Tras la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Veladero, el presidente Javier Milei compartió un post en X y afirmó: "Todo marcha acorde al plan".

En este sentido, el mandatario replicó una publicación que informaba sobre la inclusión de dos proyectos al régimen, entre ellos Veladero. Milei acompañó el posteo con las siglas "TMAP" (Todo Marcha Acorde al Plan) junto a su habitual lema "VLLC" (¡Viva la Libertad, Carajo!).

Luego de la media sanción de la reforma de la Ley de Glaciares en el Senado, el Gobierno nacional oficializó este viernes el ingreso de la ampliación de Veladero al RIGI. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó que el Comité Evaluador dio luz verde a una inversión de USD 380 millones destinada a la mina de oro ubicada en Iglesia, San Juan. Con esta decisión, Veladero se convierte en el tercer proyecto de dicha provincia en acceder al esquema.

Según lo comunicado oficialmente, la inversión aprobada corresponde a una ampliación de la operación actual, bajo nuevas erogaciones que contarán con los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos por la norma. Con esta incorporación, ya suman 12 los proyectos avalados a nivel nacional, con inversiones comprometidas que superan los USD 26.000 millones.

