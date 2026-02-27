Retoman la paritaria docente en San Juan, con la mirada puesta en el inicio de clases

Con el inicio del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, este viernes se retoma la paritaria entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes , en una instancia que será determinante para el normal comienzo de clases el 2 de marzo.

Sueldos El Gobierno de San Juan mejoró la oferta salarial y los gremios docentes responderán la próxima semana

Educación Paritaria docente: gremios rechazaron la última propuesta salarial y ratificaron el paro para el 2 de marzo

El encuentro es presidido por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y de Educación, Silvia Fuentes. Además, participan el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem y demás autoridades ministeriales. Por su parte, de UDAP asiste la secretaria Patricia Quiroga; de UDA, la secretaria Karina Navarro; y de AMET, el secretario Daniel Quiroga. Cada uno es acompañado por autoridades gremiales.

La convocatoria llega después de la oferta presentada el pasado 20 de febrero en el Ministerio de Educación, cuando el Ejecutivo propuso un incremento escalonado del 10% al valor índice durante el primer semestre del año. El esquema incluye un 5% de aumento en marzo, calculado sobre el salario de diciembre de 2025, y otro 5% en junio, tomando como base el índice de marzo.

El planteo oficial también incorpora una cláusula de revisión en junio, con el compromiso de analizar la evolución de la inflación y los incrementos otorgados hasta ese momento.

En relación con el nomenclador docente, el Gobierno ofreció elevar en cuatro puntos el código A01 y en cuatro puntos el E60 desde marzo, siendo este último uno de los ítems con mayor impacto en el salario de bolsillo.

La propuesta además ratifica el pago de $128.801,76 en concepto de equipamiento docente, a liquidarse con los haberes de febrero, y actualiza la ayuda escolar anual a $100.000 por hijo.