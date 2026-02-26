viernes 27 de febrero 2026

Guardiacárcel preso

Más problemas para el penitenciario sanjuanino de las estafas por $206.000.000: sumó 8 nuevas denuncias

El penitenciario Alejandro Pérez se encuentra preso desde septiembre pasado. Afronta 44 denuncias por estafas. La próxima semana ampliarán el objeto de investigación a partir de nuevas denuncias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alejandro Tati Jofré en una de las últimas audiencias.

Alejandro "Tati" Jofré en una de las últimas audiencias.

A días de cumplirse los plazos de la prisión preventiva contra el penitenciario acusado de estafar y dejar un tendal de damnificados con un perjuicio de $206.000.000, vuelve a complicarse su situación procesal. En las últimas semanas se sumaron ocho nuevas denuncias en su contra, las que se agregarán a las 44 que ya tiene en su haber. De hecho, en los próximos días la fiscalía ampliará el objeto de investigación y lo más probable es que, en función de las nuevas presentaciones judiciales, pida la prórroga de la detención.

La audiencia se realizará la semana próxima. Fuentes judiciales señalaron que el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, pondrán en consideración del juez de garantías Matías Parrón el contenido de las nuevas denuncias y las pruebas contra el penitenciario Alejandro “Tati” Jofré, quien se encuentra preso desde septiembre del 2025.

El fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco.

El fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco.

Se desconoce el contenido de esas presentaciones y el perjuicio económico causado a las personas que se agregaron a la lista de damnificados. Lo cierto es que esto ocurre a pocos días del vencimiento del plazo de la prisión preventiva y en momentos en que la defensora, la abogada María Filomena Noriega, se alistaba para pelear la libertad del guardiacárcel. Sin embargo, estas nuevas acusaciones no hacen más que complicar el futuro de Jofré.

La abogada María Filomena Noriega, la defensora.

La abogada María Filomena Noriega, la defensora.

La causa comenzó a tomar volumen a mediados de 2025, cuando entre julio y agosto varios penitenciarios denunciaron haber sido engañados mediante un supuesto sistema de inversiones con promesas de ganancias rápidas. Los damnificados aseguraron que le entregaron cifras millonarias, todo para obtener jugosos intereses. Según la investigación, al principio el imputado devolvía pequeñas sumas para generar confianza, pero luego dejaba de responder y el dinero nunca regresaba.

El 5 de septiembre último, Jofré fue detenido en una vivienda de Angaco y el 8 el juez Matías Parrón le dictó la prisión preventiva. Con el avance del expediente, la fiscalía también imputó como presuntos partícipes necesarios a su novia, Gabriela del Rocío González; a su hermana, Carla Luciana Jofré; y a su padre, Américo Jofré, señalados por haber facilitado cuentas y movimientos bancarios vinculados a las transferencias investigadas. Esto último siempre gozaron de libertad.

Jofré y su familia.

Jofré y su familia.

Hasta diciembre pasado, la causa acumulaba 44 denuncias formales y un perjuicio estimado en $206.000.000. En ese contexto, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes y el embargo de bienes registrables y cuentas bancarias tanto del penitenciario como de sus familiares, aunque posteriormente se aclaró el alcance respecto de las cuentas sueldo de su padre y su hermana.

Actualmente, Jofré continúa detenido en una unidad de Chimbas Sur —no en el Penal— y el plazo de la prisión preventiva vigente se vencía la próxima semana. Con las nuevas denuncias incorporadas, la fiscalía buscará ampliar otra vez el objeto procesal y sostener la medida de coerción mientras avanza la investigación.

