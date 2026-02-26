Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Un revuelo se registró este jueves en el interior de un distinguido edificio de Avenida Libertador , en Capital , donde personal de Gendarmería Nacional llevó adelante un operativo por razones que se desconocen. Es que si bien el despliegue llamó la atención, frente a las consultas de este diario, las autoridades a cargo del procedimiento guardaron silencio.

Rawson Atacó a su vecino con una tijera de podar en medio de una discusión vecinal en el barrio Güemes

El hecho ocurrió en la construcción que tiene un café situado en su frente y que está ubicada en la avenida, a metros de Santiago del Estero. Según se pudo saber, las actuaciones de la Fuerza de Seguridad iniciaron cerca del mediodía y continuaron en horas de la siesta. Sin embargo, el misterio dominó la escena.

Aunque vecinos especularon que podría tratarse de un allanamiento en uno de los departamentos emplazados en el lugar, donde operan comercios de todo tipo, entre ellos algunos vinculados a la actividad financiera, nada pudo confirmarse hasta el momento. Lo cierto es que las movilidades de Gendarmería y la presencia de los uniformados generaron el asombro de quienes viven allí, al igual que de aquellos que pasaban por la zona.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 1.24.15 PM

Otras versiones especularon con que pudo tratarse de un operativo antidrogas, aunque no se pudo establecer si existió algún tipo de secuestro por parte de los gendarmes, que posiblemente le hayan dado intervención a la Justicia Federal con asiento en San Juan.

En las últimas horas, efectivos de Gendarmería secuestraron hojas de coca que eran transportadas en un colectivo de larga distancia que tenía a San Juan como uno de sus destinos. El escuadrón llevó adelante el operativo antidrogas en La Rioja y la Justicia Federal tomó intervención.