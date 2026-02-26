jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rawson

Atacó a su vecino con una tijera de podar en medio de una discusión vecinal en el barrio Güemes

Una pelea entre dos sujetos terminó con uno de ellos preso y el otro internado con cortes en el rostro y la cabeza. Quién es el violento que atacó a su vecino con una herramienta de podar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
rawson barrio guemes

La violencia entre una pelea de vieja data de dos sujetos escaló al punto que uno atacó al otro con una tijera de podar el pasado 13 de febrero. Ocurrió en calle Manuel Quintana y calle Vidart el barrio Güemes, en Rawson.

Lee además
Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson
investigan la misteriosa aparicion de un televisor abandonado en una casa de rawson
¿Qué pasó?

Investigan la misteriosa aparición de un televisor abandonado en una casa de Rawson

El episodio tuvo como protagonistas a Maximiliano David Ortiz Brottier, de 25 años, quien apuñaló en la cabeza a Roberto Albarracín. En enfrentamiento entre ambos venía desde hacía un tiempo pero esta vez terminó con Albarracín en el Hospital Rawson, a donde fue a parar por los profundos cortes que le ocasionó su vecino.

Ortiz Brottier se dio a la fuga y durante más de diez días se escondió hábilmente de la Policía.

Este jueves 26, con información que la División UFI Genérica envió a la Brigada de Investigaciones Norte, el agresor fue descubierto en Rodeo, Iglesia, donde caminaba por la vía pública como si nada hubiese ocurrido.

Ortiz Brottier quedó alojado en la sede de la Comisaría 22 y a disposición del juez interviniente, a la espera de su audiencia de formalización donde será oficialmente imputado por el ataque a su vecino.

Temas
Seguí leyendo

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

Una deuda familiar terminó en violencia: atacó dos veces a un remisero y lo amenazó con un cuchillo

Operativo cerrojo en Rawson: detuvieron a dos sujetos tras desvalijar un taller y ofrecer una moto robada

En Rawson, una mujer se salvó por un pelo de morir golpeada por un poste de luz y todo quedó filmado

Perdió el control y terminó dentro de un canal: impactante vuelco en Rawson

Salud animal sin costo: dónde y cuándo atender a tu mascota en Rawson

Motochorros encañonaron en la cabeza a una mujer y la arrastraron por la calle para robarle la cartera en Rawson

Una pareja de adolescentes fue encañonada y asaltada por dos motochorros en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
misterio por el despliegue de gendarmeria en un distinguido edificio de avenida libertador
En Capital

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Dejó a Ramiro Marra al borde del altar, se casó a los pocos meses y ya está embarazada
Historia

Dejó a Ramiro Marra al borde del altar, se casó a los pocos meses y ya está embarazada

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo
Horror

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo

541 personas aprobaron el concurso del Poder Judicial.
Justicia

¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador
En Capital

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Te Puede Interesar

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea. 
Declaraciones

Perea, tras la media sanción de la Ley de Glaciares: "Es una satisfacción que se le devuelva a las provincias las facultades de evaluar su ambiente periglaciar"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viernes de verano: calor y cielo parcialmente nublado en San Juan
Clima

Viernes de verano: calor y cielo parcialmente nublado en San Juan

Un represor sanjuanino condenado podría conseguir una rebaja de su pena
Megacausa III

Un represor sanjuanino condenado podría conseguir una rebaja de su pena

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración. video
Cuarto intermedio

El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Gustavo Fernández.
Declaraciones

Fernández : "Si hay algo en que tienen que estar tranquilos los sanjuaninos, es que el primer protector de los glaciares es el gobernador Orrego"