Atacó a su vecino con una tijera de podar en medio de una discusión vecinal en el barrio Güemes

La violencia entre una pelea de vieja data de dos sujetos escaló al punto que uno atacó al otro con una tijera de podar el pasado 13 de febrero. Ocurrió en calle Manuel Quintana y calle Vidart el barrio Güemes, en Rawson.

El episodio tuvo como protagonistas a Maximiliano David Ortiz Brottier, de 25 años, quien apuñaló en la cabeza a Roberto Albarracín. En enfrentamiento entre ambos venía desde hacía un tiempo pero esta vez terminó con Albarracín en el Hospital Rawson, a donde fue a parar por los profundos cortes que le ocasionó su vecino.

Ortiz Brottier se dio a la fuga y durante más de diez días se escondió hábilmente de la Policía.

Este jueves 26, con información que la División UFI Genérica envió a la Brigada de Investigaciones Norte, el agresor fue descubierto en Rodeo, Iglesia, donde caminaba por la vía pública como si nada hubiese ocurrido.

Ortiz Brottier quedó alojado en la sede de la Comisaría 22 y a disposición del juez interviniente, a la espera de su audiencia de formalización donde será oficialmente imputado por el ataque a su vecino.