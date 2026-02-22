Salud animal sin costo: dónde y cuándo atender a tu mascota en Rawson

Durante cinco días, vecinos del departamento Rawson podrán acceder de manera gratuita a servicios de castración y vacunación para perros y gatos. La iniciativa forma parte del programa provincial Zoonosis Express, que busca fortalecer la salud pública y promover el cuidado responsable de las mascotas.

La unidad sanitaria del Ministerio de Salud desembarcará desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de febrero, en el horario de 8 a 12. Además, estará presente uno de los quirófanos móviles que recorren la provincia acercando atención veterinaria a distintos puntos.

La atención se brindará en dos espacios: el CAPS Valle Grande (Barrio Valle Grande) y el CIC Villa Angélica, donde los turnos podrán solicitarse de manera presencial y sin costo.

En paralelo, el quirófano móvil atenderá en la intersección de calle República del Líbano y Avenida España. En este caso, los turnos deberán gestionarse de forma online, escaneando el código QR disponible en las redes sociales oficiales del Ministerio de Salud.

El programa Zoonosis Express tiene como objetivo garantizar el acceso equitativo a la salud animal en todos los departamentos de la provincia. La iniciativa se desarrolla de manera articulada entre el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Estado de Ambiente y la Asociación Protectora de Animales.

Desde el área sanitaria recordaron la importancia de la castración como herramienta clave para el control poblacional, la prevención de enfermedades y el bienestar general de perros y gatos.