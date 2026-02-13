viernes 13 de febrero 2026

Abusos contra niños

Allanaron una casa de Rawson por un caso de pornografía infantil y detuvieron a un joven

Tiene 23 años. Un reporte reveló que habría descargado archivos con imágenes de explotación y abuso sexual infantil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una investigación por tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil derivó este viernes en la mañana en un allanamiento en una casa de Rawson y la detención de un joven. Un reporte informático habría detectado que descargó cuatro archivos con material de pornografía infantil.

El caso se inició a fines del año pasado a partir de un reporte de una unidad especial de delitos informáticos con asiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que luego fue remitido al fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Ese informe revelaba que un sanjuanino habría descargado 4 archivos de pornografía infantil a través de internet.

Como en otros casos, el reporte identificaba su cuenta, su domicilio y su posible identidad. Fue así que los investigadores policiales de la UFI realizaron averiguaciones para confirmar esos datos y el nombre del sospechoso. Cuando se cercioraron, pidieron una orden de allanamiento y detención.

El procedimiento se concretó este viernes y culminó con la detención de un muchacho de apellido Espina, de 23 años y con domicilio en Rawson, informaron fuentes judiciales. También se le secuestró su celular y otros equipos y soportes informáticos. En principio, la causa es por tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, aunque eso se definirá en la audiencia de formalización.

