Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado

Este viernes por la tarde, un hombre de unos 60 años falleció trágicamente en el departamento de Chimbas. Según informaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, la víctima fue identificado como de apellido Gil de 60 años, trabajaba en el montaje del escenario del Corsódromo para los próximos carnavales cuando ocurrió el fatal desenlace.

Los primeros datos indicaron que el operario se encontraba sobre un andamio realizando sus labores cuando comenzó a sentirse mal, logrando descender por sus propios medios para solicitar auxilio. Fue entonces cuando personal policial y de sanidad presente en el lugar notaron su brusca descompensación.

A pesar de los inmediatos ejercicios de reanimación practicados por los agentes, no fue posible salvarle la vida. De esta manera, las primeras hipótesis señalan que el fallecimiento fue por causas naturales, pero esto debe confirmarlo la morgue judicial. Ante la situación, intervino personal de la UFI Delitos Especiales, encabezado por el fiscal Nicolás Schiattino, y se ordenó la realización de la autopsia correspondiente para establecer las causas precisas del deceso.

Temas Costanera

Chimbas