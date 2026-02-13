viernes 13 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Chimbas

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado

El hecho ocurrió mientras realizaba tareas de armado de un escenario en el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Costanera

Este viernes por la tarde, un hombre de unos 60 años falleció trágicamente en el departamento de Chimbas. Según informaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, la víctima fue identificado como de apellido Gil de 60 años, trabajaba en el montaje del escenario del Corsódromo para los próximos carnavales cuando ocurrió el fatal desenlace.

Lee además
Imagen Ilustrativa
Flagrancia

Intentó robar un celular y terminó condenado: siete meses de prisión efectiva
El delincuente se escondió entre cubiertas. Imagen ilustrativa.
EN RAWSON

Un delincuente le puso un arma en la cabeza a un operario de OSSE para robarle y terminó en la cárcel

Los primeros datos indicaron que el operario se encontraba sobre un andamio realizando sus labores cuando comenzó a sentirse mal, logrando descender por sus propios medios para solicitar auxilio. Fue entonces cuando personal policial y de sanidad presente en el lugar notaron su brusca descompensación.

A pesar de los inmediatos ejercicios de reanimación practicados por los agentes, no fue posible salvarle la vida. De esta manera, las primeras hipótesis señalan que el fallecimiento fue por causas naturales, pero esto debe confirmarlo la morgue judicial. Ante la situación, intervino personal de la UFI Delitos Especiales, encabezado por el fiscal Nicolás Schiattino, y se ordenó la realización de la autopsia correspondiente para establecer las causas precisas del deceso.

Temas
Seguí leyendo

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos

Policías le salvaron la vida a una bebé de un año en un barrio de Chimbas

Condenaron a un sujeto por amenazas y por encubrimiento en el robo de una moto, pero no irá preso

Doble robo a la empleada judicial en Marquesado: detienen a dos sujetos, ¿quiénes son?

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

El caso de Cecilia Román suma capítulos: hay denuncia y piden pericias en la farola que causó la descarga eléctrica

Un hombre se atrincheró en su casa de Capital y fue reducido con una pistola taser

Dejó en terapia intensiva al tío y le hizo perder la visión en un ojo, y fue condenado a 2 años de prisión en suspenso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salio de la carcel y volvio a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano
Santa Lucía

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases
Educación

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano
Santa Lucía

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

Imagen ilustrativa
Violento asalto

Dos operarios de Naturgy sufrieron un robo y, por detener al ladrón, recibieron la paliza de una patota

Ángel Paulo Neira y Flavia Vargas
Tentativa de homicidio

Atacó a balazos a su vecino y no lo mató de milagro en Capital: extendieron su estadía en el penal

Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Marcó a un número equivocado, la estafaron en $2.950.000 y encima se le burlaron

Te Puede Interesar

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado
En Chimbas

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Valle, revolucionado por el Safari Tras las Sierras
Cobertura especial

El Valle, revolucionado por el Safari Tras las Sierras

Una por una, las 20 transformaciones del paraje Difunta Correa
Histórica renovación

Una por una, las 20 transformaciones del paraje Difunta Correa

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos
Estuvo presa

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos

El Santuario Virgen de la Paz es una de las joyas que se pueden visitar en Caucete. video
Tiempo de verano en San Juan

Santuario Virgen de la Paz: un mirador imperdible que une trekking y devoción