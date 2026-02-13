Doble robo a la empleada judicial en Marquesado: detienen a dos sujetos, ¿quiénes son?

La investigación por el doble robo sufrido por una empleada judicial en Marquesado, Rivadavia, tuvo un giro decisivo este viernes: dos hombres fueron formalmente imputados y enviados al Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva.

Los acusados son Hugo Daniel Sánchez y Jaim Ezequiel Corbo Céspedes , ambos con antecedentes penales y recientemente salidos del penal. La jueza Flavia Allende resolvió dictarles seis meses de plazo de investigación y tres meses de prisión preventiva , tras la audiencia de formalización.

La causa es investigada por la UFI Delitos Contra la Propiedad, a cargo de los fiscales Juan Manuel Gálvez y Juan Manuel García Castrillón, quienes sostuvieron que existe prueba contundente contra estos sujetos.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 11.52.51

Un botín millonario robado, en dos ocasiones, a la empleada judicial

El caso generó conmoción luego de que la víctima fuera blanco de dos ataques en menos de 48 horas. En los robos, los delincuentes se llevaron una importante cantidad de prendas marca Ansilta, dos televisores (uno de 60 pulgadas y otro de 43”), teléfonos celulares, una notebook marca Lenovo y otros efectos de valor.

La gravedad del hecho derivó un gran despliegue de efectivos. En una primera etapa, la UFI ordenó allanamientos en distintos puntos de Rivadavia y Ullum, aunque esos procedimientos no arrojaron resultados positivos ni permitieron identificar a los autores.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 12.59.07

En paralelo, la Brigada de Investigación Oeste desplegó otra pista. Ese trabajo permitió avanzar sobre los sospechosos y concretar nuevos procedimientos en los que se secuestraron múltiples efectos. Varios de ellos fueron reconocidos formalmente por la damnificada.

La identificación de Sánchez y Corbo Céspedes fue respaldada por registros de cámaras de seguridad y cotejos de huellas con resultado positivo, elementos que consolidaron la imputación formal por el delito de robo, expresaron las fuentes.