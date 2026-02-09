Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia

En las últimas horas se dio a conocer que una empleada de la Justicia sanjuanina, precisamente que cumple sus funciones en la UFI Delitos Contra la Propiedad, fue víctima de un hecho delictivo. Uno o más delincuentes entraron a su casa de Rivadavia y se llevaron diferentes objetos de valor.

Flagrancia Detienen a una mujer que intentó robarles a unos adolescentes en Capital: su cómplice la abandonó

Desde la Policía de San Juan informaron que el robo ocurrió el sábado por la noche en la vivienda ubicada por Avenida Libertador al 7300 Oeste. En momento que no había nadie en la casa, estos delincuentes entraron y se llevaron todo tipo de objeto de valor.

Según especificaron altos miembros de la fuerza, la damnificada es Claudia Vila y le sustrajeron alhajas de oro, televisores de 43 y 55 pulgadas, una notebook, una Tablet y ropa varia.

Tras perpetrar el robo, el o los malvivientes escaparon y no han sido detenidos.

Desde la Justicia no dijeron nada, este diario se comunicó con las autoridades de UFI Delitos Contra la Propiedad y no dieron respuestas respecto a este caso. En el lugar del hecho trabajó personal de comisaría 34ta, en conjunto con la Policía Científica. El caso ahora pasó a manos de las Brigadas de Investigación de la Policía de San Juan.