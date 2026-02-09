Uno de los implicados en el asesinato en el barrio Las Pampas buscó quedar libre, pero un juez lo denegó

Uno de los imputados por el brutal asesinato ocurrido en el barrio Las Pampas, en Pocito, intentó recuperar la libertad, pero la Justicia volvió a cerrarle la puerta. Se trata de Alejandro Lara , quien continuará detenido luego de que un juez rechazara el pedido de su defensa para dejar sin efecto la prisión preventiva.

El abogado defensor de Lara, Manuel Gimenes Puchol, presentó un recurso para revertir la medida cautelar que mantiene a su cliente tras las rejas. El planteo buscaba que el acusado enfrentara el proceso en libertad, al considerar que no estaban dadas las condiciones para sostener su encierro.

Arriba a la izquierda, el imputado Lara. Abajo a la izquierda el juez de Impugnación y a la derecha, el fiscal de Impugnación Fabrizio Medici.

Sin embargo, el fiscal de Impugnación, Fabrizio Medici, se opuso firmemente al pedido. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la investigación podría verse seriamente comprometida si Lara recuperaba la libertad, al existir riesgos procesales concretos, como la posibilidad de entorpecer la causa o influir sobre testigos clave.

Tras escuchar a las partes, el juez de Impugnación Juan Carlos Caballero Vidal (h) resolvió rechazar el recurso presentado por la defensa y ratificó la prisión preventiva para Alejandro Lara, quien seguirá detenido mientras avanza la investigación penal.

El defensor, Manuel Giménes Puchol estuvo presenta en la audiencia.

El crimen en Pocito

El homicidio que mantiene a Lara tras las rejas ocurrió en los primeros días de enero de este 2026 en el barrio Las Pampas. La víctima fue RicardoCaballero. Mientras que los imputados son: Lara, de 29 años, y Jonathan Arancibia (40)

Por el crimen hay dos hombres imputados, ambos con antecedentes y perfiles que fueron analizados por la Justicia al momento de dictar las medidas cautelares. Desde un primer momento, los jueces entendieron que correspondía ordenar la prisión preventiva para ambos sospechosos, decisión que ahora fue nuevamente ratificada en el caso de Lara.

La causa continúa en etapa de investigación, con medidas probatorias en curso, mientras los acusados permanecen detenidos a disposición de la Justicia.