lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Terrible

Uno de los implicados en el asesinato en el barrio Las Pampas buscó quedar libre, pero un juez lo denegó

Se trata de Alejandro Lara, uno de los acusados por el homicidio de Ricardo Caballero. El crimen ocurrió en los primeros días de enero de 2026, en Pocito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
IMG_7083

Uno de los imputados por el brutal asesinato ocurrido en el barrio Las Pampas, en Pocito, intentó recuperar la libertad, pero la Justicia volvió a cerrarle la puerta. Se trata de Alejandro Lara, quien continuará detenido luego de que un juez rechazara el pedido de su defensa para dejar sin efecto la prisión preventiva.

Lee además
mandan a la carcel a los dos acusados del brutal crimen en el barrio las pampas
Pocito

Mandan a la cárcel a los dos acusados del brutal crimen en el barrio Las Pampas
Alejandro Lara (29)y Jonathan Arancibia (40). Fotos: Tiempo de San Juan
Impactante

Un anti cuarentena y un pistolero: los antecedentes de los sospechosos por el crimen en Pocito

El abogado defensor de Lara, Manuel Gimenes Puchol, presentó un recurso para revertir la medida cautelar que mantiene a su cliente tras las rejas. El planteo buscaba que el acusado enfrentara el proceso en libertad, al considerar que no estaban dadas las condiciones para sostener su encierro.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 12.55.46 (1)
Arriba a la izquierda, el imputado Lara. Abajo a la izquierda el juez de Impugnaci&oacute;n y a la derecha, el fiscal de Impugnaci&oacute;n Fabrizio Medici.

Arriba a la izquierda, el imputado Lara. Abajo a la izquierda el juez de Impugnación y a la derecha, el fiscal de Impugnación Fabrizio Medici.

Sin embargo, el fiscal de Impugnación, Fabrizio Medici, se opuso firmemente al pedido. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la investigación podría verse seriamente comprometida si Lara recuperaba la libertad, al existir riesgos procesales concretos, como la posibilidad de entorpecer la causa o influir sobre testigos clave.

Tras escuchar a las partes, el juez de Impugnación Juan Carlos Caballero Vidal (h) resolvió rechazar el recurso presentado por la defensa y ratificó la prisión preventiva para Alejandro Lara, quien seguirá detenido mientras avanza la investigación penal.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 12.55.46
El defensor, Manuel Gim&eacute;nes Puchol estuvo presenta en la audiencia.

El defensor, Manuel Giménes Puchol estuvo presenta en la audiencia.

El crimen en Pocito

El homicidio que mantiene a Lara tras las rejas ocurrió en los primeros días de enero de este 2026 en el barrio Las Pampas. La víctima fue RicardoCaballero. Mientras que los imputados son: Lara, de 29 años, y Jonathan Arancibia (40)

Por el crimen hay dos hombres imputados, ambos con antecedentes y perfiles que fueron analizados por la Justicia al momento de dictar las medidas cautelares. Desde un primer momento, los jueces entendieron que correspondía ordenar la prisión preventiva para ambos sospechosos, decisión que ahora fue nuevamente ratificada en el caso de Lara.

La causa continúa en etapa de investigación, con medidas probatorias en curso, mientras los acusados permanecen detenidos a disposición de la Justicia.

Temas
Seguí leyendo

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause

Crimen en Las Chacritas: la defensa de Bustos se anticipa a la definición de la pena y busca la absolución en la Corte Suprema

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Encontraron un hombre sin vida en una finca de Pocito

Un motociclista resultó gravemente herido tras chocar con un caballo

Detienen a una mujer que intentó robarles a unos adolescentes en Capital: su cómplice la abandonó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

La gente se está acostumbrando poco a poco a concurrir al Parque Belgrano. video
Relevamiento

A ocho meses del traslado de los carros pancheros: a algunos les va peor y otros están "más cómodos"

¡Buscate!, si estuviste en el 2do día de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore
Galería

¡Buscate!, si estuviste en el 2do día de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore

Te Puede Interesar

Ley de Glaciares en pausa: Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
Agenda minera

La ley de glaciares que espera San Juan, sin fecha para tratarse en el Congreso

Por Elizabeth Pérez
Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

En videos, así fue la tradicional suelta de globos en el Hospital Rawson por la lucha contra el cáncer infantil
Salud

En videos, así fue la tradicional suelta de globos en el Hospital Rawson por la lucha contra el cáncer infantil

Orrego recibió a los afectados por presuntas estafas de Branka Motors
Nueva marcha

Orrego recibió a los afectados por presuntas estafas de Branka Motors

Nueva era para la harina de algarroba: en San Juan hay poca oferta y mucha demanda, pero los productores siguen luchando
Producción sustentable

Nueva era para la harina de algarroba: en San Juan hay poca oferta y mucha demanda, pero los productores siguen luchando