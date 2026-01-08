jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante

Un anti cuarentena y un pistolero: los antecedentes de los sospechosos por el crimen en Pocito

Jonathan Arancibia (40) y Alejandro Lara (29) ya han tenido roces con la justicia. Han protagonizado diferentes hechos y muy violentos. Ahora, ambos están presos en el Servicio Penitenciario Provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alejandro Lara (29)y Jonathan Arancibia (40). Fotos: Tiempo de San Juan

Alejandro Lara (29)y Jonathan Arancibia (40). Fotos: Tiempo de San Juan

El crimen en perjuicio de Ricardo Fernando Caballero (41), ocurrido el último domingo en el Sector 2 del Barrio Las Pampas, en Pocito, ha dado mucho que hablar. Es que el hecho ocurrió en medio de un contexto muy violento; además, los dos imputados -Jonathan Arancibia (40) y Alejandro Lara (29)- ya son conocidos en la justicia por diferentes hechos delictivos.

Lee además
mandan a la carcel a los dos acusados del brutal crimen en el barrio las pampas
Pocito

Mandan a la cárcel a los dos acusados del brutal crimen en el barrio Las Pampas
el tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en pocito, en 2024 se atrinchero y disparo contra la policia
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

Ahora se dieron a conocer los antecedentes de estos sujetos y ambos cuentan con condena. Lara, además de este último hecho cuenta con otros procesos abiertos. En 2012 cayó por primera vez por el delito de daño, en 2013 por una causa de amenazas, en 2015 por daño agravado con resistencia a la autoridad y tentativa de hurto con violación de domicilio.

Además de esos casos menores, en su planilla aparece que fue un “anti cuarentena”. En 2020 cayó por infringir el aislamiento social preventivo y obligatorio por COVID-19. En esa ocasión no cayó solo por circular por la calle u estar en una reunión familiar, sino que lo hizo para robar.

Por este hecho, Lara fue condenado el 4 de mayo de 2020 en un juicio abreviado. Aceptó la pena de 10 meses de prisión condicional.

IMG_7100
Alejandro Lara (29). Fotos: Tiempo de San Juan

Alejandro Lara (29). Fotos: Tiempo de San Juan

Ninguno de los dos tenía pedido de captura.

Jonathan Arancibia, el otro implicado en el domicilio, fue noticia en septiembre de 2024 por un hecho por demás violento. Se atrincheró en su casa (en la misma del B° Las Pampas) y comenzó a dispararle a los policías y empleados judiciales.

Por este delito también recibió condena. El 25 de septiembre de ese 2024 fue condenado a 1 año de prisión en suspenso por el delito de abuso de armas y quedó en libertad.

IMG_7101
Jonathan Arancibia. Fotos: Tiempo de San Juan

Jonathan Arancibia. Fotos: Tiempo de San Juan

Temas
Seguí leyendo

Tras el crimen en Pocito: el barrio Las Pampas está convulsionado por amenazas y denuncias cruzadas

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Se entregó el "Tarta", estaba prófugo por una gresca armada en Pocito que dejó a un hombre peleando por su vida

Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

Atraparon a cuatro jóvenes, entre ellos 2 menores, por el robo en una finca

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Violenta pelea entre vecinos en Pocito: un hombre fue baleado y lucha por su vida

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Oriundo de Misiones y de raíces alemanas: quién es el Polaco, el delantero goleador de Unión de Villa Krause
Un crack

Oriundo de Misiones y de raíces alemanas: quién es el 'Polaco', el delantero goleador de Unión de Villa Krause

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima
En Capital

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

Te Puede Interesar

Alejandro Lara (29)y Jonathan Arancibia (40). Fotos: Tiempo de San Juan
Impactante

Un anti cuarentena y un pistolero: los antecedentes de los sospechosos por el crimen en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diccionario chileno: guía básica comunicarse al otro lado de la cordillera video
Tiempo en Chile

Diccionario chileno: guía básica comunicarse al otro lado de la cordillera

Mina de oro Veladero en San Juan. La minería alcanzó en 2025 su mayor participación histórica en las exportaciones argentinas, con San Juan entre las provincias donde el sector define el perfil productivo.
Récord histórico en el 2025

La minería aportó dólares como nunca antes y San Juan estuvo entre las provincias clave del salto

San Martín se abre camino en la Primera Nacional: cuándo, a qué hora y contra quién le tocará ser local
Tomá nota

San Martín se abre camino en la Primera Nacional: cuándo, a qué hora y contra quién le tocará ser local

Un año de cárcel para el protagonista de un Año Nuevo violento en Pocito
Condena

Un año de cárcel para el protagonista de un Año Nuevo violento en Pocito