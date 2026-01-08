Un anti cuarentena y un pistolero: los antecedentes de los sospechosos por el crimen en Pocito
Jonathan Arancibia (40) y Alejandro Lara (29) ya han tenido roces con la justicia. Han protagonizado diferentes hechos y muy violentos. Ahora, ambos están presos en el Servicio Penitenciario Provincial.
Alejandro Lara (29)y Jonathan Arancibia (40). Fotos: Tiempo de San Juan
El crimen en perjuicio de Ricardo Fernando Caballero (41), ocurrido el último domingo en el Sector 2 del Barrio Las Pampas, en Pocito, ha dado mucho que hablar. Es que el hecho ocurrió en medio de un contexto muy violento; además, los dos imputados -Jonathan Arancibia (40) y Alejandro Lara (29)- ya son conocidos en la justicia por diferentes hechos delictivos.
Ahora se dieron a conocer los antecedentes de estos sujetos y ambos cuentan con condena. Lara, además de este último hecho cuenta con otros procesos abiertos. En 2012 cayó por primera vez por el delito de daño, en 2013 por una causa de amenazas, en 2015 por daño agravado con resistencia a la autoridad y tentativa de hurto con violación de domicilio.
Además de esos casos menores, en su planilla aparece que fue un “anti cuarentena”. En 2020 cayó por infringir el aislamiento social preventivo y obligatorio por COVID-19. En esa ocasión no cayó solo por circular por la calle u estar en una reunión familiar, sino que lo hizo para robar.
Por este hecho, Lara fue condenado el 4 de mayo de 2020 en un juicio abreviado. Aceptó la pena de 10 meses de prisión condicional.