Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

La Justicia sanjuanina intensifica la búsqueda de Jonathan Arancibia , alias “Tarta” , señalado como el presunto autor de los disparos que dejaron al borde de la muerte a Ricardo Caballero (41) durante una violenta gresca ocurrida en el barrio Las Pampas , en el departamento Pocito .

El hecho se registró el domingo 4 de enero , cuando un conflicto vecinal de vieja data escaló a un enfrentamiento con piedras y armas de fuego , generando pánico entre los vecinos. Según la investigación, Arancibia habría actuado junto a Alejandro Lara (28) , quien ya se encuentra detenido , mientras que “Tarta” permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

De acuerdo a las actuaciones judiciales, el episodio tuvo su origen en una disputa entre dos mujeres del barrio, que derivó en una denuncia policial durante la mañana. Sin embargo, lejos de apaciguarse, la situación se agravó horas después cuando dos hombres armados llegaron hasta el domicilio de la familia Caballero y efectuaron disparos contra la vivienda, además de provocar destrozos.

Parte de la secuencia quedó registrada en videos filmados por vecinos, donde se observa a uno de los agresores disparar desde la puerta de la casa, retirarse para cubrirse y regresar para volver a efectuar tiros. Ese material fílmico ya fue incorporado a la causa y es considerado clave para la imputación.

Minutos más tarde, cuando Ricardo Caballero salió de su vivienda y llegó a una esquina cercana, recibió un disparo en el abdomen. El proyectil no tuvo orificio de salida y le provocó graves lesiones internas.

Según el parte médico, durante la intervención quirúrgica se constató que la bala afectó pulmón, páncreas e hígado, por lo que el hombre permanece internado en Terapia Intensiva, en estado delicado y con pronóstico reservado.

Mientras uno de los presuntos agresores permanece bajo custodia, la Policía de San Juan mantiene operativos activos para dar con “Tarta”, señalado como el principal pistolero del ataque que casi termina en tragedia. La causa continúa en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas imputaciones.