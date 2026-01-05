lunes 5 de enero 2026

Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Jonathan Arancibia acusado de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito, se presentó de manera voluntaria ante la Justicia sanjuanina, acompañado por su abogado defensor, Nicolás Pardo, y quedó inmediatamente a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Redacción Tiempo de San Juan
image

En las últimas horas se concretó la entrega de Jonathan Arancibia, conocido como “Tarta”, el hombre que permanecía prófugo por la violenta gresca ocurrida en el barrio Las Pampas, en el departamento Pocito, y que es señalado como uno de los presuntos autores de los disparos que dejaron al borde de la muerte a Ricardo Caballero (41).

aparecieron los videos de la brutal gresca en pocito por la que un hombre pelea por su vida
Barrio Las Pampas

Aparecieron los videos de la brutal gresca en Pocito por la que un hombre pelea por su vida
se entrego el tarta, estaba profugo por una gresca armada en pocito que dejo a un hombre peleando por su vida
Último momento

Se entregó el "Tarta", estaba prófugo por una gresca armada en Pocito que dejó a un hombre peleando por su vida

Arancibia se presentó de manera voluntaria ante la Justicia sanjuanina, acompañado por su abogado defensor, Nicolás Pardo, y quedó inmediatamente a disposición del Ministerio Público Fiscal. El momento de la entrega quedó registrado en imágenes que muestran al imputado ingresando a sede judicial bajo custodia policial. Tiempo de San Juan tuvo acceso a las fotos que ilustran cómo se dio la entrega que quien sería uno de los protagonistas del violento episodio.

image

La causa se originó el domingo 4 de enero, cuando un conflicto vecinal de vieja data escaló a un enfrentamiento con piedras y armas de fuego, generando pánico entre los vecinos del complejo habitacional. Parte de la secuencia fue captada en videos filmados por residentes, material que hoy es considerado clave para la investigación.

Por este mismo hecho, Alejandro Lara (28) ya se encuentra detenido, mientras la Fiscalía avanza en la reconstrucción de lo ocurrido y en la calificación legal de las conductas de los implicados.

En cuanto a la víctima, Ricardo Caballero permanece internado en Terapia Intensiva, con pronóstico reservado, luego de recibir un disparo que le provocó graves lesiones internas, con compromiso de pulmón, páncreas e hígado.

Tras la entrega de Arancibia, se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de control de detención, donde se conocerán las imputaciones formales y las medidas que solicitará la Fiscalía en el marco de esta causa que conmocionó a Pocito.

Redacción Tiempo de San Juan
