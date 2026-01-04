Violenta pelea entre vecinos en Pocito: un hombre fue baleado y lucha por su vida

Imagen ilustrativa

Lo que se perfilaba como una disputa entre vecinos sin más en la madrugada de este domingo derivó en una jornada de violencia persistente en el departamento de Pocito. El barrio Las Pampas, ubicado sobre la Calle 13, fue el escenario de un fuerte enfrentamiento entre varios grupos familiares, cuyo saldo principal fue un hombre de 40 años hospitalizado en estado delicado tras recibir un balazo y un hombre bajo custodia policial.

Según los reportes de fuentes judiciales, los disturbios se iniciaron en las primeras horas del domingo. Lejos de disiparse, la tensión se mantuvo durante gran parte del día, caracterizada por el intercambio de agresiones con elementos contundentes y el uso de armas de fuego. La persistencia del conflicto generó una situación de inseguridad que obligó a los residentes a solicitar la intervención urgente de las fuerzas de seguridad a través del sistema 911.

Al arribar al barrio, los efectivos de la Policía lograron restablecer el orden, constatando la presencia de un hombre con una herida de bala. El afectado fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde ingresó a quirófano debido a la gravedad de la lesión. El último parte médico indica que su pronóstico es reservado.

