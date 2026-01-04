lunes 5 de enero 2026

Barrio Las Pampas

Violenta pelea entre vecinos en Pocito: un hombre fue baleado y lucha por su vida

La víctima del disparo tiene 40 años y se encuentra en terapia intensiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Lo que se perfilaba como una disputa entre vecinos sin más en la madrugada de este domingo derivó en una jornada de violencia persistente en el departamento de Pocito. El barrio Las Pampas, ubicado sobre la Calle 13, fue el escenario de un fuerte enfrentamiento entre varios grupos familiares, cuyo saldo principal fue un hombre de 40 años hospitalizado en estado delicado tras recibir un balazo y un hombre bajo custodia policial.

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Según los reportes de fuentes judiciales, los disturbios se iniciaron en las primeras horas del domingo. Lejos de disiparse, la tensión se mantuvo durante gran parte del día, caracterizada por el intercambio de agresiones con elementos contundentes y el uso de armas de fuego. La persistencia del conflicto generó una situación de inseguridad que obligó a los residentes a solicitar la intervención urgente de las fuerzas de seguridad a través del sistema 911.

Al arribar al barrio, los efectivos de la Policía lograron restablecer el orden, constatando la presencia de un hombre con una herida de bala. El afectado fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde ingresó a quirófano debido a la gravedad de la lesión. El último parte médico indica que su pronóstico es reservado.

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Javier Milei, presidente de Argentina, y el canciller Pablo Quirno, en la última reunión del Mercosur
Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026 video
Conmoción en Pocito por el hallazgo de un hombre muerto en un descampado
Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Arrancó el Mundialito de Trinidad: emoción, fulbito y una semana a puro potrero infantil en San Juan
Unión le ganó a Peñaflor con autoridad y llega entonado al segundo partido
Leo Cobarrubia y un inicio de enero triunfal en el mes de la Vuelta a San Juan
Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta
