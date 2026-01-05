Una bicicleta, una PlayStation y dos caniches, el botín de un ladrón de Albardón

Un episodio de inseguridad volvió a encender las alarmas en Campo Afuera, en Albardón, durante la tarde del domingo. Es que cerca de las 19 horas, un delincuente aprovechó la tranquilidad del fin de semana para meterse en una vivienda ubicada sobre calle Cura de las Tuscas, a pocos metros de la plaza, y llevarse varios elementos de valor.

Según fuentes policiales, el intruso se alzó con una bicicleta, una consola PlayStation, un reloj y dos cachorros caniches de apenas dos meses, lo que generó una profunda indignación en la familia damnificada y en todo el barrio.

El accionar del ladrón quedó registrado por una cámara de seguridad del domicilio, cuyas imágenes ya fueron entregadas a la Policía. En el video se puede observar cómo el sujeto ingresa sin llamar la atención y se retira con los elementos sustraídos, lo que podría resultar clave para su identificación.

