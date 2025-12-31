jueves 1 de enero 2026

Hermanas asaltadas

Dos abuelas fueron atacadas por encapuchados en su casa en Pocito y sufrieron el robo de $3.000.000 y joyas

Las víctimas son hermanas. Sucedió el martes en una vivienda de calle 13, cerca de General Acha. El hecho ocurrió horas después de otro atraco con encapuchados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La denuncia por este último asalto fue hecha en la comisaría de Pocito.

La denuncia por este último asalto fue hecha en la comisaría de Pocito.

A horas del atraco de dos encapuchados contra una abuela en Médano de Oro, otras dos ancianas sufrieron un ataque casi idéntico en la misma zona. También actuaron sujetos que se cubrían los rostros y portaban armas de fuego. En este último hecho no ataron a sus víctimas y se llevaron $3.000.000 y joyas.

El primer asalto ocurrió a las 5 de la mañana del martes 30 de diciembre en Médano de Oro y el botín fue de $2.000.000, mientras que este último hecho se registró en horas de la noche del mismo día en un domicilio situado en calle 13, cerca de General Acha, en Pocito, de acuerdo con las versiones oficiales. Las víctimas fueron dos hermanas de apellido Rodríguez, de 78 y 80 años, confirmaron a TIEMPO DE SAN JUAN.

Las dos mujeres miraban televisión cuando escucharon un estallido en la puerta, que se abrió de golpe. Allí vieron entrar a tres sujetos encapuchados y armados, quienes las encañonaron y les ordenaron que se quedaran quietas y no gritaran, relataron voceros oficiales.

Los ladrones dejaron sentadas a las dos ancianas y revisaron todos los muebles. Las víctimas contaron a la Policía que se llevaron $3.000.000, joyas -no se estimaron el valor- y otros objetos de menor valor. También relataron que, para entrar a la propiedad, los delincuentes saltaron el cierre perimetral.

Los primeros en arribar al lugar fueron efectivos de la Comisaría 7ª de Pocito, quienes tomaron la denuncia a las víctimas. Todas las actuaciones fueron giradas a la UFI Delitos contra la Propiedad.

