martes 9 de diciembre 2025

Este martes

"El gitano" Marcovich admitió que estafó a una anciana y deberá devolver más de $10.000.000

Esteban Javier Marcovich, conocido como “El Gitano”, volvió a admitir su responsabilidad en una estafa a adultos mayores y suma otra causa en su prontuario contra adultos mayores.

Por Juan Ortiz
image

En una audiencia realizada este martes, Esteban Javier García alias “El Gitano”, aceptó su responsabilidad ante la Justicia por estafar a una anciana y deberá pagar una reparación integral de $10.500.000. El monto será abonado en dos cuotas: una de $5.000.000 entregada este jueves y una segunda de $5.500.000 con vencimiento el próximo 16 de enero, según confirmó el fiscal Duilio Ejarque a Tiempo de San Juan.

En la audiencia, el representante del Ministerio Público explicó que el acusado había engañado a una persona mayor tras una llamada telefónica en la que una mujer se hizo pasar por la hija de la víctima, advirtiéndole sobre un supuesto cambio de billetes y logrando que entregara dólares y dinero en efectivo a un falso enviado del banco. La investigación permitió identificar al imputado, Markovich, como quien recibió el dinero.

El estafador, quien ya había sido detenido el año pasado tras engañar a una mujer mayor de Capital y quedarse con una suma cercana a los 6 millones de pesos, vuelve a ser noticia. En aquella oportunidad, también había alcanzado un acuerdo judicial luego de concretar una maniobra similar contra un hombre de 88 años en Chimbas. La víctima cayó en un “cuento del tío” telefónico cuando una mujer, simulando ser su hija, lo convenció de reunir sus ahorros porque supuestamente debían cambiarse por billetes nuevos.

La estafadora le indicó que un supuesto empleado bancario —identificado como “Martín Díaz”— pasaría por su casa a buscar el dinero. Confundido y confiado, el hombre colocó 1.500.000 pesos y 6.000 dólares en una bolsa, y cuando el falso emisario llegó, se los entregó sin dudar. El delincuente se retiró a pie y, tras comentarle la situación a su hijo, el anciano descubrió que había sido víctima de un engaño.

La denuncia quedó radicada en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, pero las primeras investigaciones no pudieron dar con el autor ni con sus cómplices, por lo que el expediente quedó archivado. Sin embargo, el 23 de mayo de 2024, una mujer de 79 años del barrio Catamarca (Capital) denunció una estafa calcada: le sustrajeron 4.000 dólares —equivalentes a poco más de seis millones de pesos— bajo el mismo método telefónico. Esta vez, las cámaras de seguridad permitieron registrar la patente de una camioneta Volkswagen Amarok y así identificar al sospechoso: Esteban Javier Marcovich, miembro de la comunidad gitana.

Marcovich permaneció prófugo hasta su captura en agosto de 2024. Con la representación del defensor Oscar Adárvez, logró entonces un acuerdo reparatorio para devolver el dinero a la mujer damnificada, lo que le permitió esquivar el avance del proceso penal.

Ahora, nuevamente, el imputado aceptó un pacto de reparación integral para cerrar este último expediente, bajo supervisión del juez Guillermo Adárvez, comprometiéndose a resarcir a la víctima mediante el pago total de $10.500.000, en dos cuotas fijadas por la Justicia.

