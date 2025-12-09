martes 9 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Múltiples delitos bajo sospecha

Los caminos que transitará la denuncia penal de "los caños gate", el escándalo vinculado al primo de Uñac

Luego de la presentación de Marcelo Arancibia ante el Ministerio Público Fiscal, el expediente tendrá un largo recorrido que podría derivar en una acusación formal contra funcionarios y empresarios relacionados al Acueducto Gran Tulum. De qué factores dependerá la investigación y quién la llevará adelante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
10

A raíz de las diversas publicaciones que realizó Tiempo de San Juan, vinculadas a la obra del Acueducto Gran Tulum, los presuntos vicios en la contratación y la relación con Gustavo Monti, el primo del ex gobernador Sergio Uñac, el abogado y dirigente de GEN, Marcelo Arancibia, denunció las sospechas de corrupción en la justicia penal y ahora se prevé un largo recorrido del expediente judicial.

Lee además
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac
Imagen ilustrativa
Estafa informática

Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos

Tras la presentación, que no apunta a nadie en particular, aunque podría derivar en imputaciones contra funcionarios y directivos empresariales que tuvieron intervención en la obra, la denuncia ingresó a la UFI de Delitos Especiales y el fiscal que analizará las cuestiones planteadas tendrá un máximo de 90 días para investigar de forma preliminar. El mismo será Sebastián Gómez.

En ese marco, desde la parte denunciante, que conocen los plazos procesales, manifestaron sus deseos de que la instrucción se ejecute con la mayor celeridad posible. El representante del Ministerio Público que tenga en sus manos la causa deberá indagar para establecer si hay sospechas concretas en la comisión de delitos y, en consecuencia, formalizar la investigación.

En la denuncia de Aranciabia, se detallan al menos siete ilícitos que podrían haberse sucedido en torno al escándalo que quedó al descubierto por medio de este diario. Entre las irregularidades que se habrían dado figura que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto.

Lo cierto es que las múltiples maniobras que se habrían perpetrado, para Arancibia configurarían los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversaciones de caudales públicos, cohecho (coima) y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y defraudación al Estado.

Si bien no se señalan nombres, la denuncia solicita que se investigue la posible participación de funcionarios con competencia en las contrataciones, obras públicas, control de calidad y certificaciones, durante sus gestiones entre 2015 a 2019 y 2019 a 2023. También pide que se investiguen las acciones de las empresas implicadas, es decir, Krah, la empresa adjudicada.

En caso de que los elementos de prueba que reúna el fiscal den lugar a la fuerte convicción de comisión del delito, el mismo podría formalizar la causa aún sin determinar autores y darle continuidad bajo la nominación de actuaciones investigativas.

Con el correr de la investigación y tras la ejecución de medidas, como secuestro de documentación y pedido de informes a las reparticiones públicas involucradas, el fiscal podría imputar directamente a los sospechosos.

Ahora bien, si el funcionario del MPF entiende que no hay elementos de sospecha y desestima la denuncia, el impulsor de la investigación podría acudir a los fiscales coordinadores de la UFI, es decir, Iván Grassi y Francisco Micheltorena, para que revisen la decisión.

Lo que denuncia Arancibia es el perjuicio económico que habría sufrido el Estado, con una obra sin finalizar y que generó una deuda que recién comienza a ser pagada. El denunciante aseguró que el daño fue de 100 millones de dólares, que representa la devolución del préstamo al Estado de Kuwait.

Ante la consulta y la comparación con la mega causa de expropiaciones, Arancibia remarcó las diferencias por el perjuicio fiscal. Es que en la causa que tuvo sentencia este año representó un perjuicio calculado en 9 millones de dólares, aproximadamente.

Seguí leyendo

Investigan a un hombre acusado de abusar a la hija de su pareja en Caucete

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

"El gitano" Marcovich admitió que estafó a una anciana y deberá devolver más de $10.000.000

Desde el Facebook de un fallecido, vendía videos íntimos de su exmujer

De un lagarto rojo encadenado a 13 gallos usados para riña, los animales rescatados en operativos en San Juan

Detienen a un delincuente que entró a robar a un consorcio céntrico y se hizo de un jugoso botín

Terror en Chimbas por un auto que se prendió fuego

Pocito: un nene jugaba en una plaza y sufrió una descarga eléctrica al tocar un asiento de metal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: feroz enfrentamiento en calle 5 entre jovenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla
Video

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Estafa informática

Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Me ensuciaron, ¿cómo voy a vender la final?: Cachilo estalla contra la dirigencia de Unión y denuncia aprietes por no poner a refuerzos
Explosivas declaraciones

"Me ensuciaron, ¿cómo voy a vender la final?": Cachilo estalla contra la dirigencia de Unión y denuncia aprietes por no poner a refuerzos

Los caminos que transitará la denuncia penal de los caños gate, el escándalo vinculado al primo de Uñac
Múltiples delitos bajo sospecha

Los caminos que transitará la denuncia penal de "los caños gate", el escándalo vinculado al primo de Uñac

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Clima

El SMN anticipa un nuevo episodio de lluvias fuertes en San Juan este jueves

Alumnos y docentes de Valle Fértil elaboran productos de algarroba con marca propia, y están a punto de terminar la fábrica
Tierra de vainas

Alumnos y docentes de Valle Fértil elaboran productos de algarroba con marca propia, y están a punto de terminar la fábrica