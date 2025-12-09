miércoles 10 de diciembre 2025

SMN

Miércoles con tiempo inestable y neblina en San Juan

Jornada inestable en la provincia: el miércoles comenzará con neblina y seguirá con cielo parcialmente nublado, mientras que por la noche el servicio meteorológico anticipa tormentas aisladas y un leve descenso de la temperatura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-09 at 11.22.42 PM

San Juan tendrá este miércoles una jornada marcada por la inestabilidad, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El día comenzará con neblina y cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 20°C y vientos leves del sector Sudeste, entre 13 y 22 km/h.

Hacia el mediodía y la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una máxima prevista de 28°C. El viento soplará desde el Noreste, con intensidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h.

El cambio más relevante llegará durante la noche, cuando el SMN anticipa tormentas aisladas y un descenso de la temperatura a 23°C. El viento rotará al Este, también con velocidades leves. La probabilidad de precipitaciones para esa franja horaria se ubica entre 10% y 40%.

Aunque no se esperan ráfagas, la presencia de neblina y el posible desarrollo de tormentas aisladas podrían complicar la visibilidad y el tránsito, por lo que se recomienda circular con precaución.

