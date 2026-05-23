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Tiempo pregunta: ¿Qué tanto saben los sanjuaninos sobre el 25 de mayo?

Con Tiempo de San Juan salimos a la calle con una trivia sobre la Revolución de Mayo. Mirá qué tanto saben los sanjuaninos y sanjuaninas sobre el feriado de este lunes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este lunes se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y con Tiempo pregunta decidimos salir a poner a prueba a los sanjuaninos con una trivia sobre la fecha.

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¿En qué año fue la Revolución de Mayo? ¿Quiénes fueron los miembros de la Primera Junta? o ¿Qué edificio histórico fue protagonista de ese 25 de Mayo de 1810? Si bien hubo algunas dudas a la hora de responder, la mayoría de los entrevistados sabían a la perfección por qué este lunes es feriado nacional en Argentina.

Mirá en el video todo lo que nos respondieron:

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