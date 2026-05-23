Falleció la mujer que fue atropellada por un colectivo el miércoles pasado

La mujer que sufrió un siniestro vial al ser impactada por un colectivo el miércoles pasado murió en el Hospital Rawson, tras permanecer internada por 48 horas. Se trata de Hilda Analía Martínez de 54 años. La información fue confirmada a Tiempo de San Juan por fuentes oficiales.

En pleno frío Un colectivo que viajaba de Caucete a Capital quedó fuera de servicio, enviaron otra unidad ¡y también presentó fallas!

El hecho ocurrió el miércoles en inmediaciones de la esquina de calles Galíndez y Soldado Argentino, en el departamento Rivadavia, donde, de acuerdo a los primeros datos recabados, una mujer que circulaba en bicicleta impactó contra una unidad de la línea 123 de la Red Tulum. A raíz del fuerte golpe, la víctima sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson. Minutos más tarde se confirmó en ese momento que tenía muerte cerebral.

La noticia fue confirmada por fuentes judiciales a este diario. Las primeras versiones del caso indicaron que, al arribar al lugar, los efectivos encontraron una bicicleta rodado 26 de color rojo y a la mujer tendida en el suelo, con sangrado en la zona nasal y sin responder a estímulos, incluso con dificultades para hablar con coherencia, lo que evidenciaba la gravedad del cuadro.

Según una reconstrucción preliminar, el colectivo —dominio AE758EV— circulaba por calle Soldado Argentino en sentido este-oeste, mientras que la ciclista lo hacía de sur a norte por calle Galíndez. Por motivos que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en la intersección.