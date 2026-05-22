Dos motochorros emboscaron a un preventista en San Martín y le robaron la recaudación y su bolso

Un preventista que transitaba en auto por una calle rural de San Martín fue emboscado por dos motochorros que lo obligaron a detener la marcha y lo asaltaron a punta de pistola en medio de la noche. Esto sucedió el jueves y los delincuentes se alzaron con un bolso con más de 1 millón de pesos, una computadora y papeles.

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El violento episodio tuvo como víctima a un hombre de 43 años, de apellido Gómez, quien trabajaba como preventista para una conocida firma comercial, contaron fuentes policiales. Todo sucedió alrededor de las 23 sobre calle Divisoria, cerca de Rodríguez, mientras conducía su Fiat Palio, relataron.

En ese trayecto fue que una moto 110cc con dos sujetos a bordo se le puso a la par y empezaron a hacerle señas para que se tirara a la banquina. La víctima no entendía nada, pero pronto cayó en la cuenta de que se trataba de un asalto cuando le exhibieron un arma de fuego.

Una vez que detuvo la marcha, uno de los asaltantes lo obligó a abrir la puerta y le sacó todo lo que llevaba: la suma de 1.100.000 pesos, los papeles de su trabajo y una notebook, afirmaron fuentes judiciales.

Los policías de la Seccional 19na realizaron las primeras diligencias, pero la causa penal quedó a cargo del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.