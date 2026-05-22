viernes 22 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En juicio

Intento de femicidio: "Él la quiso matar y lo planeó", aseguró la madre de la víctima

Mientras el acusado afronta el debate en su contra por homicidio doblemente agravado en grado de tentativa, la familia de la chica que fue brutalmente agredida cuenta que hasta hoy sufre secuelas físicas y psicológicas por el ataque. Es por ello que pide 22 años de pena.

Por Luz Ochoa
7742638a-5e90-4d9b-9e9d-75d58b6d37f9jfif

En medio del juicio por intento de femicidio, que tiene en el banquillo de los acusados a Matías Olmedo, acusado de agredir brutalmente a su ex pareja, la madre de la víctima habló con Tiempo de San Juan y, a pesar de que pasó más de un año del episodio de violencia de género que podría haber tenido un fatídico desenlace, aseguró que su hija aún sufre secuelas físicas y psicológicas.

Lee además
comienzan a juzgar al sujeto sospechado de intentar asesinar a su novia en chimbas
Tribunales

Comienzan a juzgar al sujeto sospechado de intentar asesinar a su novia en Chimbas
Imagen ilustrativa
Asalto

Dos motochorros emboscaron a un preventista en San Martín y le robaron la recaudación y su bolso

La madre de la chica que fue blanco de una demencial paliza, que ya declaró en el debate que comenzó el martes último, contó que la joven de 21 años, que lleva en su piel las cicatrices de las puñaladas que Olmedo le propinó, hasta hoy no puede dormir sola. "Al principio dormía conmigo y con la luz prendida porque tiene miedo a la oscuridad, le recuerda el momento en que estaba desvanecida después de haber recibido la golpiza", detalló la mujer.

Acorde describió Yanina Quilpatay, por la lesión que sufrió en el ojo, su hija perdió parte de su visión. Es por ello que debe usar anteojos con una importante graduación, cuando antes sólo los tenía para leer. "Además de lo físico, ella no volvió a sonreír. Queremos que vuelva a ser la de antes, antes de conocerlo. Era alegre, llena de vida", señaló.

La chica que todavía no logra procesar la pesadilla que atravesó tuvo que enfrentar el propio juicio para buscar justicia. "Me dijo que temblaba como una hoja cuando declaró frente al tribunal. Pidió no verlo y por eso se lo llevaron a otro lugar. Sin embargo, fue duro para ella porque debió revivir el ataque", profundizó.

La madre, que también declaró en el comienzo del proceso, evitó hacer contacto visual con al acusado, a quien cuestionó por sus dichos. Es que el sujeto habría negado la embestida, pese las pruebas en su contra. "Él jamás va aceptar lo que hizo, pese a que las pruebas son claras. Es ilógico que una persona se haga tanto daño", sostuvo quien, como parte querellante, pide 22 años de pena.

"Estamos convencidos que planeó el ataque. Sabía que con su padre nos íbamos de viaje y, por eso, aprovechó para agredirla. Pero nos quedamos en San Juan y a los pocos días la teníamos internada", explicó y agregó: "Tenían idas y vueltas, pero la escalada de violencia superó los límites y pasó lo que pasó".

El hecho ocurrió el 8 de enero de 2025. El acusado, de oficio panadero, fue detenido durante la madrugada cuando se encontraba en el departamento que alquilaban en Villa El Salvador. Los dos primeros policías que llegaron al lugar vieron la puerta abierta y se espantaron por la dramática escena. Había manchas en el piso, en las paredes y hasta en algunos objetos de la casa. Ahí observaron a la chica tendida en el suelo, inconsciente y con todo el cuerpo bañado en sangre. A su lado permanecía Olmedo, que sostenía la cabeza a la víctima.

Ahora, Olmedo es juzgado por un tribunal colegiado integrado por los jueces Javier Figuerola, Flavia Allende e Irene Mabel Moya, quienes deberán determinar su responsabilidad. Su defensa intenta imponer la calificación de lesiones agravadas. No obstante, tanto el fiscal Atilio Yanardi como la querella, representada por Valentina y Gustavo Sánchez, buscan la cárcel para el acusado.

Seguí leyendo

Otra vez asaltaron a un chofer de Uber moto en el barrio Teresa de Calcuta

El inquietante testimonio sobre la colisión en La Bebida: "Fue horrible ver cómo la chocó y yo me salvé"

Investigan la muerte de un niño de 8 años en Jáchal

"Que se cuiden": las impactantes palabras del entorno del hombre liberado por el robo y abuso sexual en Concepción

Imputaron al colectivero que atropelló a una ciclista en Rivadavia: la mujer tiene muerte cerebral

Condenaron a un comerciante sanjuanino que se hizo pasar por mujer para pedirle fotos a menores

Con saña y sin motivo: un sujeto atacó a fierrazos a un menor con discapacidad en Caucete

Otro miembro de la banda del "chofer marcador" de Rivadavia quedó preso e investigado por la Justicia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
que se cuiden: las impactantes palabras del entorno del hombre liberado por el robo y abuso sexual en concepcion
En las redes

"Que se cuiden": las impactantes palabras del entorno del hombre liberado por el robo y abuso sexual en Concepción

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conmoción por la muerte de una docente sanjuanina de 28 años
Deceso

Conmoción por la muerte de una docente sanjuanina de 28 años

Conocé a la sospechosa que seguirá presa por las estafas en la casa de préstamos del centro sanjuanino video
Presunta defraudación

Conocé a la sospechosa que seguirá presa por las estafas en la casa de préstamos del centro sanjuanino

Que se cuiden: las impactantes palabras del entorno del hombre liberado por el robo y abuso sexual en Concepción
En las redes

"Que se cuiden": las impactantes palabras del entorno del hombre liberado por el robo y abuso sexual en Concepción

Publicaba sonríe, sé amable y terminó a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de tránsito
Accidente y fuga

Publicaba "sonríe, sé amable" y terminó a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de tránsito

Éxodo gastronómico en San Juan: por alquileres desmedidos, las firmas del centro se mudan a los departamentos
Contexto complejo

Éxodo gastronómico en San Juan: por alquileres "desmedidos", las firmas del centro se mudan a los departamentos

Te Puede Interesar

Intento de femicidio: Él la quiso matar y lo planeó, aseguró la madre de la víctima
En juicio

Intento de femicidio: "Él la quiso matar y lo planeó", aseguró la madre de la víctima

Por Luz Ochoa
Michetti elogió a Orrego: Es una gran persona y un gran gobernador
Tiempo en Mendoza

Michetti elogió a Orrego: "Es una gran persona y un gran gobernador"

El partido que no es de fútbol, el diputado pensativo y la abogada que renunció pero que deberá trabajar igual
La yapa

El partido que no es de fútbol, el diputado pensativo y la abogada que renunció pero que deberá trabajar igual

De la cosecha a la cancha: la Unión Deportiva La Chimbera, entre el sacrificio y la ilusión de marcar la historia
Pasiones del Interior

De la cosecha a la cancha: la Unión Deportiva La Chimbera, entre el sacrificio y la ilusión de marcar la historia

Imagen ilustrativa
Asalto

Dos motochorros emboscaron a un preventista en San Martín y le robaron la recaudación y su bolso