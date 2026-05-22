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Valle Fértil ya cuenta con su primera oficina de Defensa al Consumidor

A partir de un convenio entre el municipio y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, los vecinos vallistos podrán realizar reclamos, recibir asesoramiento y tener audiencias virtuales sin necesidad de trasladarse a la capital provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
defensa al consumidor valle fértil (2)
defensa al consumidor valle fértil (1)

En lo que representa un avance significativo para el departamento, Valle Fértil inauguró su primera oficina de Defensa al Consumidor. Este nuevo espacio se concretó gracias a un convenio estratégico entre la Municipalidad de Valle Fértil y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. La dependencia funcionará en las instalaciones del edificio municipal y tiene como objetivo brindar asesoramiento gratuito, recibir reclamos y promover activamente los derechos de todos los consumidores vallistos, facilitando el acceso a la justicia de manera equitativa y reduciendo la necesidad de trasladarse a otras localidades para realizar trámites.

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La nueva dependencia atenderá al público de lunes a viernes en horario de 7 a 13 horas. Entre los servicios que ofrecerá a la comunidad se destacan el asesoramiento gratuito sobre derechos del consumidor, la recepción y gestión de reclamos por compras o contratación de servicios, la información sobre programas vigentes de la Dirección de Defensa al Consumidor y el otorgamiento de herramientas útiles para prevenir abusos y resolver conflictos de consumo de forma ágil.

defensa al consumidor valle fértil (1)

Para la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, esta apertura es una gran noticia para todos los vecinos vallistos, ya que les permitirá acceder a información clave para ejercer sus derechos en situaciones cotidianas como compras en comercios, contratación de servicios, garantías, facturación y publicidad engañosa. Además, la funcionaria señaló una ventaja logística fundamental al explicar que las audiencias serán virtuales desde el mismo departamento, evitando así que el consumidor tenga que trasladarse hasta la oficina central del organismo. El propósito final es fortalecer una ciudadanía más informada y protegida que promueva el consumo responsable.

El acto oficial de apertura contó con una marcada presencia institucional que reflejó la importancia del hecho para la región. Estuvieron presentes el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros; el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín; la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo; el presidente del Concejo Deliberante de Valle Fértil, Jorge Castro; y los concejales Mónica Riveros, Carina Calivar, Pedro Lucero y Sergio Álvare. Con esta iniciativa, el departamento se integra formalmente a la red provincial de defensa al consumidor, garantizando una resolución de conflictos más cercana y eficiente.

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