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Fenómeno astronómico

Captaron un cometa en San Juan: mirá las increíbles imágenes

El fenómeno fue registrado desde la estación Cesco con un telescopio y difundido por el OAFA. Se trata del cometa C/2025 R3, visible tras su paso por el perihelio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El cielo sanjuanino volvió a regalar una postal difícil de olvidar. Durante este viernes, desde el Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) compartieron impactantes imágenes del cometa C/2025 R3 (PANSTARRS), un visitante de largo período que ya puede observarse desde el hemisferio sur.

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El fenómeno fue registrado desde la Estación Astronómica Carlos Cesco, donde se realizó un timelapse compuesto por 40 imágenes captadas con telescopio, siguiendo el recorrido del cometa mientras se ocultaba en el horizonte. En la escena, el objeto celeste aparece deslizándose sobre el cerro Sarmiento, en el cordón de Ansilta, en una combinación que une ciencia y paisaje.

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Según detallaron desde el observatorio, el cometa fue descubierto el 8 de septiembre de 2025 por el sistema Pan-STARRS, en Hawái. Tras su paso por el perihelio -el punto más cercano al Sol- comenzó a hacerse visible desde el sur, lo que permitió su registro desde San Juan en condiciones privilegiadas.

Un cielo que se vuelve protagonista

Desde el OAFA también destacaron el valor del entorno natural para este tipo de observaciones. “Nuestro cielo privilegiado nos permite observar y documentar estos visitantes extraordinarios”, señalaron, en referencia a la calidad del firmamento sanjuanino.

En esa misma línea, remarcaron la experiencia que ofrece la Parque Nacional El Leoncito, donde funciona la estación Cesco. Entre montañas, silencio y uno de los cielos más limpios del país, el turismo astronómico se consolida como una de las propuestas más singulares de la provincia.

“Allí, el universo se convierte en protagonista”, expresaron desde la institución, invitando a vivir noches donde la observación del cielo deja de ser una simple actividad para transformarse en una experiencia inolvidable.

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