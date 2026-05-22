Última fecha al rojo vivo: dos boletos a cuartos y una pulseada que promete tensión en la fútbol sanjuanino

La fase regular del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol entrará este fin de semana en su momento más caliente . La última fecha pondrá en juego no solo las dos plazas restantes para los cuartos de final, sino también posiciones clave pensando en la ventaja deportiva y las localías para la etapa eliminatoria.

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Con Desamparados, Colón, Minero, Unión, San Lorenzo y 9 de Julio ya instalados en la próxima ronda, la gran incógnita pasa por conocer quiénes se quedarán con los dos cupos vacantes. Hoy, los que están adentro son Alianza, séptimo con 27 puntos, y López Peláez, octavo con 25 . El dato no menor: ambos se medirán cara a cara en Alto de Sierra en un partido que puede valer una clasificación y una eliminación. El choque, que será controlado por Cristian Neira, aparece como el gran foco de la jornada.

A la expectativa estará Peñarol. El Bohemio, también con 25 unidades, visitará a Rivadavia y no tiene margen de error: necesita sumar de a tres y mirar de reojo lo que ocurra entre los equipos de Santa Lucía para ilusionarse con meterse entre los ocho mejores.

En la parte alta de la tabla, el líder Desamparados buscará ratificar su dominio cuando reciba a Unión en el Serpentario. El Víbora tiene prácticamente asegurado el primer puesto de la fase regular y solo una combinación improbable de resultados podría arrebatarle esa posición. Colón, uno de sus perseguidores, intentará hacer su parte frente a Trinidad, mientras que Minero será local de Atenas en El Médano.

La programación del sábado también tendrá otros cruces con impacto en el cierre del campeonato: Carpintería será anfitrión de 9 de Julio en el Sur; San Lorenzo visitará a Sportivo Sarmiento en Zonda; y Villa Ibañez chocará con Juventud Zondina en Ullúm. El telón de la fecha bajará el domingo con el encuentro entre Defensores de Argentinos y Marquesado, que se disputará en cancha de Peñarol.

Todos los encuentros comenzarán a las 16, en el inicio del tramo decisivo de la temporada

Además de asegurar el pase a cuartos, terminar arriba en la tabla tendrá premio extra. El líder contará con localía y ventaja deportiva durante todos los playoffs, mientras que quienes finalicen entre el segundo y cuarto lugar también podrán definir como locales en cuartos y semifinales. La final, en cambio, será a partido único y en escenario neutral.